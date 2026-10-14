Fim da escala 6×1: como aprovação pode mudar rotina de trabalhadores e empresas

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O Senado vota PEC que pode acabar com a escala 6×1 e reduzir a jornada para 40 horas semanais, garantindo dois dias de descanso remunerado sem redução salarial. A medida exigirá adaptação de empresas e mudará a rotina de muitos trabalhadores, com implementação gradual. Entenda as principais alterações e o impacto.

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O Senado vota nesta quarta-feira, 14, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, que prevê o fim da escala 6×1 e a redução da jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais. O texto também estabelece dois dias de descanso remunerado por semana, sem redução salarial, e prevê a implementação gradual das novas regras. Se aprovada, a medida exigirá mudanças na organização das equipes e dos turnos de trabalho em empresas de diferentes setores.

O que muda para os trabalhadores?

A principal alteração será a ampliação do descanso semanal, com duas folgas remuneradas, uma delas preferencialmente aos domingos. Porém, a distribuição dos dias de folga poderá variar conforme a atividade profissional e as negociações coletivas.

Isso significa que o segundo dia de descanso não será necessariamente sábado para todos os trabalhadores. Empresas que funcionam aos fins de semana, como comércios, restaurantes e serviços essenciais, poderão organizar escalas de acordo com suas necessidades, respeitando as regras previstas na proposta e os acordos aplicáveis.

A PEC também preserva regimes específicos de trabalho, como a escala 12×36, utilizada em atividades que exigem jornadas prolongadas seguidas de períodos maiores de descanso. A mudança não prevê redução dos salários em razão da diminuição da carga horária.

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Fim da escala 6×1

Como as empresas terão de se adaptar?

Empregadores precisarão reorganizar turnos, escalas e equipes para manter o funcionamento das operações com menos horas semanais de trabalho por funcionário. Em setores que exigem atendimento contínuo, a adaptação poderá envolver mudanças nos horários e na distribuição dos profissionais ao longo da semana.

As companhias também terão de observar as negociações com sindicatos e revisar acordos e convenções coletivas incompatíveis com as novas regras. Pela proposta, essas alterações deverão ser consideradas no período de transição, a partir da entrada em vigor da emenda.

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Para microempreendedores individuais (MEIs) e pequenos negócios, o texto prevê a possibilidade de medidas de compensação dos impactos da mudança, que dependerão de regulamentação complementar. Vale ressaltar que a medida não estabelece, por si só, um benefício financeiro automático para todos os microempreendedores.

O que acontece com as horas extras?

A redução da jornada não elimina a possibilidade de horas extras. Permanecem aplicáveis as regras gerais da legislação trabalhista, incluindo o adicional mínimo de 50% sobre o valor da hora normal, respeitados os limites legais.

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Nos dias de descanso, o trabalho sem folga compensatória pode exigir pagamento em dobro, conforme a legislação aplicável. A organização das escalas e a eventual compensação de horas deverão seguir as normas trabalhistas e os acordos coletivos válidos.

Quando a mudança começa a valer?

A PEC ainda precisa concluir sua tramitação no Senado para que as mudanças possam entrar em vigor. Ela precisa ser aprovada em dois turnos, com pelo menos 49 votos favoráveis em cada votação. Se houver mudanças no texto, deverá voltar à Câmara dos Deputados.

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Se for aprovada pelo Senado e promulgada, as novas regras entrarão em vigor 60 dias após a promulgação e a publicação da emenda. Nessa primeira etapa, a jornada máxima semanal cairá de 44 para 42 horas, com dois dias de descanso remunerado. Após 12 meses dessa primeira redução, o limite semanal passará a ser de 40 horas.