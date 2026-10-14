ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Fim da escala 6×1: como aprovação pode mudar rotina de trabalhadores e empresas

Proposta em votação nesta quarta-feira prevê redução gradual da carga horária semanal e duas folgas remuneradas sem diminuição dos salários

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 14h17 | Atualizado em 14 out 2026, 14h29
Brasília (DF), 30/04/2025 - Celular com Carteira de Trabalho Digital. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Brasília (DF), 30/04/2025 - Celular com Carteira de Trabalho Digital (Bruno Peres/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Fim da escala 6×1: como aprovação pode mudar rotina de trabalhadores e empresas Priorize VEJA no Google

O Senado vota nesta quarta-feira, 14, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, que prevê o fim da escala 6×1 e a redução da jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais. O texto também estabelece dois dias de descanso remunerado por semana, sem redução salarial, e prevê a implementação gradual das novas regras. Se aprovada, a medida exigirá mudanças na organização das equipes e dos turnos de trabalho em empresas de diferentes setores.

O que muda para os trabalhadores?

A principal alteração será a ampliação do descanso semanal, com duas folgas remuneradas, uma delas preferencialmente aos domingos. Porém, a distribuição dos dias de folga poderá variar conforme a atividade profissional e as negociações coletivas.

Isso significa que o segundo dia de descanso não será necessariamente sábado para todos os trabalhadores. Empresas que funcionam aos fins de semana, como comércios, restaurantes e serviços essenciais, poderão organizar escalas de acordo com suas necessidades, respeitando as regras previstas na proposta e os acordos aplicáveis.

Siga

A PEC também preserva regimes específicos de trabalho, como a escala 12×36, utilizada em atividades que exigem jornadas prolongadas seguidas de períodos maiores de descanso. A mudança não prevê redução dos salários em razão da diminuição da carga horária.

Continua após a publicidade

Fim da escala 6×1

Como as empresas terão de se adaptar?

Empregadores precisarão reorganizar turnos, escalas e equipes para manter o funcionamento das operações com menos horas semanais de trabalho por funcionário. Em setores que exigem atendimento contínuo, a adaptação poderá envolver mudanças nos horários e na distribuição dos profissionais ao longo da semana.

As companhias também terão de observar as negociações com sindicatos e revisar acordos e convenções coletivas incompatíveis com as novas regras. Pela proposta, essas alterações deverão ser consideradas no período de transição, a partir da entrada em vigor da emenda.

Continua após a publicidade

Para microempreendedores individuais (MEIs) e pequenos negócios, o texto prevê a possibilidade de medidas de compensação dos impactos da mudança, que dependerão de regulamentação complementar. Vale ressaltar que a medida não estabelece, por si só, um benefício financeiro automático para todos os microempreendedores.

O que acontece com as horas extras?

A redução da jornada não elimina a possibilidade de horas extras. Permanecem aplicáveis as regras gerais da legislação trabalhista, incluindo o adicional mínimo de 50% sobre o valor da hora normal, respeitados os limites legais.

Continua após a publicidade

Nos dias de descanso, o trabalho sem folga compensatória pode exigir pagamento em dobro, conforme a legislação aplicável. A organização das escalas e a eventual compensação de horas deverão seguir as normas trabalhistas e os acordos coletivos válidos.

Quando a mudança começa a valer?

A PEC ainda precisa concluir sua tramitação no Senado para que as mudanças possam entrar em vigor. Ela precisa ser aprovada em dois turnos, com pelo menos 49 votos favoráveis em cada votação. Se houver mudanças no texto, deverá voltar à Câmara dos Deputados.

Continua após a publicidade

Se for aprovada pelo Senado e promulgada, as novas regras entrarão em vigor 60 dias após a promulgação e a publicação da emenda. Nessa primeira etapa, a jornada máxima semanal cairá de 44 para 42 horas, com dois dias de descanso remunerado. Após 12 meses dessa primeira redução, o limite semanal passará a ser de 40 horas.

Publicidade
TAGS:
Empresa
Escala 6x1
mercado de trabalho
PEC
Senado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$118,80, equivalente a R$9,90/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).