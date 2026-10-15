Fim da 6×1 pode atrair ‘mão de obra mais qualificada’ ao varejo, diz empresário

A PEC 221/2019, que põe fim à escala 6×1, foi aprovada pelo Senado nesta quarta-feira, 14, e segue para promulgação pelo Congresso. Para quem trabalha em shopping, o texto prevê dois dias de repouso semanal remunerado e a redução gradual da jornada máxima de 44 para 40 horas, sem corte salarial. A mudança exigirá a reorganização das equipes, mas não determina o fechamento das lojas aos sábados e domingos.

Um dos dias de descanso deverá ser, preferencialmente, aos domingos. O texto também permite, excepcionalmente, que acordos e convenções coletivas organizem a compensação dos repousos, garantindo a média de dois dias de folga por semana dentro do mês e pelo menos um descanso a cada semana de trabalho.

Para Claudio Sallum, sócio da Lumine, administradora de shopping centers, a adaptação poderá elevar custos, mas também gerar novas oportunidades. “O proprietário da loja poderá contratar profissionais mais qualificados que hoje, muito provavelmente, não aceitam trabalhar no varejo por considerar a jornada muito cansativa”, afirma a VEJA.

Salário fixo e comissões

O impacto sobre os custos será diferente conforme a forma de remuneração das equipes. Nas lojas que pagam salário fixo e comissão, o empresário argumenta que a parcela vinculada às vendas pode ser distribuída entre mais funcionários sem necessariamente aumentar o percentual total destinado a esse pagamento.

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“O lojista paga um percentual sobre as vendas, independentemente do número de funcionários”, diz. Já nas atividades em que a remuneração é exclusivamente fixa, o empresário prevê maior pressão sobre as despesas caso seja necessário ampliar o quadro para cobrir os horários de atendimento.

Sallum também levanta a possibilidade de que trabalhar menos dias afete as oportunidades individuais de venda e, consequentemente, as comissões. A proposta estabelece a preservação dos salários, e seus efeitos sobre contratos com parcelas variáveis deverão ser examinados conforme as regras aplicáveis.

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Quando começa a mudança

A aprovação não altera imediatamente as escalas. A proposta ainda depende de promulgação e publicação oficial. Após sessenta dias da publicação da emenda, passam a valer os dois dias de descanso e o limite de 42 horas semanais. Depois de mais doze meses, a jornada máxima será reduzida para 40 horas, sem diminuição salarial.