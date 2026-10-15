ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Fim da 6×1 pode atrair ‘mão de obra mais qualificada’ ao varejo, diz empresário

Proposta reduz jornada para 40 horas semanais e garante duas folgas, sem determinar o fechamento das lojas aos sábados e domingos

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 16h56 | Atualizado em 15 out 2026, 17h15
Projeção de como deverá ficar o Cantareira Norte Shopping, em São Paulo
Cantareira Norte Shopping, em São Paulo, é administrado pela Lumine. (Divulgação/VEJA)
Continua após publicidade
Fim da 6×1 pode atrair ‘mão de obra mais qualificada’ ao varejo, diz empresário Priorize VEJA no Google

A PEC 221/2019, que põe fim à escala 6×1, foi aprovada pelo Senado nesta quarta-feira, 14, e segue para promulgação pelo Congresso. Para quem trabalha em shopping, o texto prevê dois dias de repouso semanal remunerado e a redução gradual da jornada máxima de 44 para 40 horas, sem corte salarial. A mudança exigirá a reorganização das equipes, mas não determina o fechamento das lojas aos sábados e domingos.

Um dos dias de descanso deverá ser, preferencialmente, aos domingos. O texto também permite, excepcionalmente, que acordos e convenções coletivas organizem a compensação dos repousos, garantindo a média de dois dias de folga por semana dentro do mês e pelo menos um descanso a cada semana de trabalho.

Para Claudio Sallum, sócio da Lumine, administradora de shopping centers, a adaptação poderá elevar custos, mas também gerar novas oportunidades. “O proprietário da loja poderá contratar profissionais mais qualificados que hoje, muito provavelmente, não aceitam trabalhar no varejo por considerar a jornada muito cansativa”, afirma a VEJA.

Salário fixo e comissões

O impacto sobre os custos será diferente conforme a forma de remuneração das equipes. Nas lojas que pagam salário fixo e comissão, o empresário argumenta que a parcela vinculada às vendas pode ser distribuída entre mais funcionários sem necessariamente aumentar o percentual total destinado a esse pagamento.

Siga
Continua após a publicidade

“O lojista paga um percentual sobre as vendas, independentemente do número de funcionários”, diz. Já nas atividades em que a remuneração é exclusivamente fixa, o empresário prevê maior pressão sobre as despesas caso seja necessário ampliar o quadro para cobrir os horários de atendimento.

Sallum também levanta a possibilidade de que trabalhar menos dias afete as oportunidades individuais de venda e, consequentemente, as comissões. A proposta estabelece a preservação dos salários, e seus efeitos sobre contratos com parcelas variáveis deverão ser examinados conforme as regras aplicáveis.

Continua após a publicidade

Quando começa a mudança

A aprovação não altera imediatamente as escalas. A proposta ainda depende de promulgação e publicação oficial. Após sessenta dias da publicação da emenda, passam a valer os dois dias de descanso e o limite de 42 horas semanais. Depois de mais doze meses, a jornada máxima será reduzida para 40 horas, sem diminuição salarial.

Publicidade
TAGS:
Artigo - Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).