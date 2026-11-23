O Ministério do Trabalho e Emprego estabeleceu um período de 90 dias para orientar empresas sobre as novas regras de jornada e verificar se os empregadores estão cumprindo as mudanças antes de aplicar multas. A determinação consta de uma portaria publicada nesta segunda-feira, 23, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), que complementa a regulamentação do novo modelo de trabalho.

A fiscalização será realizada em duas etapas. Na primeira visita, auditores-fiscais do trabalho deverão informar os empregadores sobre as exigências e orientá-los a fazer as adaptações necessárias. Uma segunda inspeção verificará se as alterações foram implementadas. Caso sejam identificadas irregularidades nessa etapa, a empresa poderá receber um auto de infração e terá de pagar multa.

A primeira etapa da mudança começa em 16 de dezembro deste ano. A partir dessa data, o limite da jornada semanal passará de 44 para 42 horas, com direito a dois dias de descanso e sem redução salarial. Caso a empresa não consiga conceder as duas folgas em todas as semanas, deverá garantir oito dias de descanso ao trabalhador dentro de um mês. Os empregadores que não se adequarem às exigências poderão ser autuados após o período de fiscalização previsto na portaria.

Uma segunda fase está programada para 16 de dezembro de 2027, quando o teto semanal de trabalho será reduzido novamente, desta vez para 40 horas. Nesse caso, um novo prazo de 90 dias para a fiscalização também terá início com a entrada em vigor da nova regra. Assim, eventuais multas por descumprimento dessa etapa poderão ser aplicadas após a realização das duas visitas de fiscalização.

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A portaria também reforça que a diminuição da carga horária não poderá resultar em cortes nos salários. Com a manutenção da remuneração e a redução do tempo trabalhado, o valor da hora de trabalho aumentará. A mudança afeta, por exemplo, o cálculo de horas extras e do adicional noturno.

Para chegar ao valor da hora, será utilizado o divisor de 210 durante a etapa em que o limite for de 42 horas semanais. Quando a jornada passar a ser de 40 horas, o divisor cairá para 200. Atualmente, para quem trabalha 44 horas por semana, o cálculo utiliza o divisor de 220.

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O decreto que regulamenta a nova jornada também estabelece critérios para situações específicas. Nos regimes de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, as horas que excederem a média correspondente ao limite semanal previsto na Constituição deverão ser compensadas ou remuneradas como extras, conforme o que estiver definido em acordo ou convenção coletiva.

Já nos turnos ininterruptos de revezamento, a duração diária continuará limitada a seis horas, a menos que uma negociação coletiva estabeleça outra condição. Mesmo nesses casos, deverão ser respeitados os novos limites constitucionais de duração do trabalho.

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O fim da escala 6×1 foi promulgado pelo Congresso Nacional em 16 de outubro, durante uma cerimônia realizada no plenário do Senado com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O fim da escala 6×1 tornou-se uma das principais bandeiras do governo desde o início do ano e também esteve entre as propostas defendidas pelo petista durante a campanha à reeleição.

De acordo com estimativas do Palácio do Planalto, as novas regras deverão alcançar 14,8 milhões de trabalhadores que atualmente cumprem a escala 6×1. Outros 21,7 milhões de profissionais, que já trabalham em regime 5×2, mas com jornada de 44 horas semanais, também serão beneficiados pela redução.