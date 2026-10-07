Fim da 6×1 abriria conta de até R$ 35 bilhões para prefeituras

A pressão para frear no Senado a PEC que acaba com a escala 6×1 ganhou uma coleção de cifras bilionárias. Uma das que passaram a circular nos gabinetes aponta uma conta de até R$ 34,7 bilhões por ano para as prefeituras com a redução da jornada para 40 horas sem corte de salários.

O cálculo foi encomendado pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos à consultoria Finance, coordenada pelo economista José Roberto Afonso. A maior parcela, R$ 20,4 bilhões, viria da necessidade de reequilibrar contratos de empresas terceirizadas. Outros R$ 5,4 bilhões viriam de pessoal e encargos, R$ 3,6 bilhões de organizações sociais e R$ 5,3 bilhões de obras públicas.

A cifra não ficou restrita a um relatório. O presidente da FNP, Sebastião Melo, fez uma rodada no Senado para apresentar pessoalmente o estudo. Foram procurados Rogério Marinho, Paulo Paim, Damares Alves, Nelsinho Trad e Hamilton Mourão, além dos gabinetes de Eduardo Braga e do presidente da CCJ, Otto Alencar. Melo também levou o levantamento ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A reivindicação da entidade é que a transição para os municípios dure pelo menos quatro anos, e não pouco mais de um ano, como prevê a PEC.

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O estudo municipal faz parte de um arsenal de números que vem sendo usado por entidades contrárias à implementação da mudança nos moldes atuais. A CNI calcula que a redução de 44 para 40 horas elevaria em R$ 178,2 bilhões a R$ 267,2 bilhões por ano os gastos das empresas com trabalhadores formais. A CNC fala em R$ 122,4 bilhões só no comércio, com alta de 21% na folha, além de R$ 235 bilhões nos serviços. A CNT estima R$ 11,9 bilhões adicionais no transporte.

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O trabalho de convencimento começou bem antes da reta final. Em maio, os presidentes da CNI e da Fiesp, Ricardo Alban e Paulo Skaf, foram a Alcolumbre pedir que a discussão fosse feita fora do período eleitoral. Em agosto, a CNC mobilizou suas 34 federações e sindicatos filiados numa campanha nacional com o lema “A conta já está alta demais”. Nesta terça-feira, a Fiemg voltou ao Congresso e distribuiu a senadores material contra a aprovação da proposta.

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Houve até investimento em publicidade. Em julho, a Abrasel gastou entre R$ 28,1 mil e R$ 33,2 mil impulsionando nas redes sociais publicações favoráveis a Alcolumbre por ter segurado a votação. Os anúncios alcançaram ao menos 2,6 milhões de visualizações, segundo dados das plataformas.

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Agora, com a PEC no plenário, a pressão entrou numa etapa mais agressiva. Representantes do comércio e da indústria têm defendido junto a senadores da oposição o não comparecimento à votação, numa tentativa de dificultar a obtenção dos 49 votos necessários para aprovar uma emenda constitucional. A estratégia evita também que parlamentares tenham de registrar um voto contrário a uma proposta de forte apelo popular em plena campanha presidencial.

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As projeções usadas pelo lobby, contudo, estão longe de ser consenso. Estudo do Ipea calcula aumento de 7,84% no custo da mão de obra com a jornada de 40 horas, mas estima que, em grandes setores como indústria e comércio, o impacto direto ficaria abaixo de 1% dos custos operacionais. É justamente a distância entre essas contas que virou parte da batalha política em torno da PEC.