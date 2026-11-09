Filipinas, maior comprador da carne suína brasileira, suspendem importações por 60 dias

As Filipinas anunciaram a suspensão por 60 dias das importações de determinadas categorias de carne suína, medida que atinge o principal destino das exportações brasileiras do produto. A restrição tem início previsto para 24 de novembro e foi adotada após uma investigação preliminar do governo apontar prejuízos aos produtores locais associados ao aumento das compras externas.

A decisão consta da Ordem Departamental 33, assinada em 7 de novembro pelo secretário de Agricultura, Francisco Tiu Laurel Jr. A suspensão alcança fornecedores de diferentes países e tem fundamento comercial, voltado à proteção da produção doméstica. Não se trata de uma restrição sanitária específica contra o Brasil.

A relevância do mercado filipino aparece nos dados publicados pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Em 2025, o país asiático recebeu 392,9 mil toneladas de carne suína brasileira, crescimento de 54,5% sobre o ano anterior, consolidando-se como o maior comprador do produto nacional.

Quais produtos serão atingidos

A suspensão abrange carnes frescas, resfriadas e congeladas, incluindo carcaças, meias-carcaças, presuntos, paletas, cortes com osso e miúdos comestíveis. Esses produtos estão entre as categorias relacionadas pelo Departamento de Agricultura das Filipinas.

Embora o governo tenha indicado 24 de novembro como data de início, a ordem permite antecipação. O texto estabelece que a restrição entrará em vigor a partir de uma determinação da Alfândega filipina ou 15 dias após sua publicação em dois jornais de circulação nacional, o que ocorrer primeiro.

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Por que as Filipinas restringiram as compras

A investigação preliminar do Departamento de Agricultura apontou crescimento das importações e deterioração das condições de produção no país. As compras externas passaram de 589,7 mil toneladas em 2023 para 836,2 mil toneladas em 2025, uma expansão de 41,8%.

O volume importado também aumentou em relação à produção filipina. Essa proporção passou de 39% em 2021 para 61% em 2025 e chegou a 65% no primeiro semestre de 2026. O indicador compara as importações com a produção doméstica, e não com o consumo total.

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Outro dado utilizado na fundamentação foi a queda da autossuficiência, que mede quanto do abastecimento é atendido pela produção nacional. O índice recuou de 74,3% em 2021 para 65,5% em 2025 e atingiu 54% entre janeiro e agosto de 2026.

O objetivo declarado pelo governo é recuperar os preços recebidos pelos criadores. Conforme informações divulgadas pela agência estatal Philippine News Agency, o custo para equilibrar a produção está em aproximadamente 165 pesos filipinos por quilo. Os preços médios recebidos seriam de cerca de 140 pesos por quilo entre pequenos criadores e 150 pesos nas operações comerciais.

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Qual é o peso desse mercado para o Brasil

O avanço das vendas às Filipinas ajudou a sustentar o resultado das exportações brasileiras de carne suína em 2025. Os embarques totais do país alcançaram 1,51 milhão de toneladas, alta de 11,6%, e geraram receita de US$ 3,619 bilhões, crescimento de 19,3%, conforme levantamento da ABPA.

Depois das Filipinas, os maiores destinos foram China, com 159,2 mil toneladas, Chile, com 118,6 mil, Japão, com 114,4 mil, e Hong Kong, com 110,9 mil toneladas. O volume comprado pelos filipinos foi mais que o dobro do adquirido pelos chineses.

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A dimensão dessas compras mostra a exposição do setor brasileiro à suspensão. Os dados históricos, porém, não permitem calcular quanto deixará de ser exportado durante os 60 dias ou antecipar o efeito sobre os preços no Brasil.

Suspensão poderá ser prorrogada

A decisão foi adotada no âmbito de uma investigação de salvaguardas, procedimento utilizado para avaliar se o aumento das importações causa ou ameaça causar prejuízo grave à indústria doméstica. O processo prevê a participação de produtores, importadores e países exportadores.

A ordem determina o encaminhamento do caso à Comissão Tarifária das Filipinas para uma investigação formal. Essa etapa avaliará a necessidade de medidas de proteção de prazo mais longo.

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O secretário de Agricultura também informou que os 60 dias poderão ser ampliados, dependendo da evolução dos preços recebidos pelos produtores e da recuperação das condições de produção.