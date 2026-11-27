Fiesp atualiza plataforma de 23,5 milhões de empresas e simplifica buscas com IA mais natural
Nova versão libera até 32 mil contatos gratuitos por mês, traz vitrine B2B para fábricas e será apresentada no 20º Congresso da MPI, em São Paulo
A Fiesp lançará na próxima terça-feira (1º), durante o 20º Congresso da Micro, Pequena e Média Indústria (MPI), em São Paulo, uma atualização da plataforma que conecta 23,5 milhões de empresas em mais de 2 000 atividades econômicas.
O upgrade permitirá que os usuários digitem o que procuram de forma simples e recebam listas, mapas e até 32 000 contatos qualificados por mês, sem custo. Na prática, em vez de dominar códigos técnicos, os micro, pequenos e médios empresários terão como aliada a inteligência artificial em linguagem natural.
A nova versão também inclui canais de oportunidades de compra e venda, dispensando intermediários, e a Vitrine da Indústria, catálogo digital B2B gratuito para as fábricas apresentarem seu portfólio de produtos.