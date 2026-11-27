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A Fiesp apresenta uma nova versao de sua plataforma que conecta 23,5 milhoes de empresas. Com inteligencia artificial em linguagem natural, o sistema oferece ate 32 mil contatos qualificados gratuitos e canais diretos de compra e venda para impulsionar pequenos e medios negocios.

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A Fiesp lançará na próxima terça-feira (1º), durante o 20º Congresso da Micro, Pequena e Média Indústria (MPI), em São Paulo, uma atualização da plataforma que conecta 23,5 milhões de empresas em mais de 2 000 atividades econômicas.

O upgrade permitirá que os usuários digitem o que procuram de forma simples e recebam listas, mapas e até 32 000 contatos qualificados por mês, sem custo. Na prática, em vez de dominar códigos técnicos, os micro, pequenos e médios empresários terão como aliada a inteligência artificial em linguagem natural.

A nova versão também inclui canais de oportunidades de compra e venda, dispensando intermediários, e a Vitrine da Indústria, catálogo digital B2B gratuito para as fábricas apresentarem seu portfólio de produtos.