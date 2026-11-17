A fabricante de embarcações Fibrafort decidiu recorrer ao financiamento de longo prazo para enfrentar os efeitos dos juros elevados sobre o mercado náutico brasileiro. A companhia catarinense firmou uma parceria com o Banco Daycoval para oferecer crédito para a compra de lanchas, com entrada de 30% e parcelamento do saldo em até 60 meses. O acordo contempla praticamente todo o portfólio da fabricante e busca estimular as vendas em um momento de desaceleração do setor.

A iniciativa ocorre depois de um período de forte expansão do mercado de embarcações de lazer. Segundo dados da Associação Brasileira dos Construtores de Barcos e Seus Implementos (Acobar) divulgados pela Fibrafort, aproximadamente 5,4 mil barcos foram produzidos e vendidos no Brasil em 2025, crescimento de 17,4% sobre o ano anterior. Para 2026, entretanto, a entidade projeta retração de 5%, influenciada pelo custo elevado do financiamento.

Pelo acordo, os compradores poderão financiar embarcações de diferentes portes, com condições de juros diferenciadas, sujeitas à análise e à aprovação de crédito. A única exceção informada é a Focker 188 Joy, modelo de entrada da fabricante. A parceria pretende alcançar tanto consumidores interessados na primeira embarcação quanto proprietários que buscam trocar seus barcos por modelos maiores.

A estratégia comercial acompanha investimentos na capacidade produtiva da Fibrafort. Neste ano, a companhia dobrou a área de sua fábrica em Itajaí, de aproximadamente 10 mil para 20 mil metros quadrados, com a instalação de novos equipamentos, estruturas de testes e espaços destinados à produção. A expansão busca reduzir os prazos de entrega e preparar a operação para um novo ciclo de crescimento.

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Com mais de 19 mil embarcações entregues e presença em 57 países, a Fibrafort estabeleceu como meta alcançar a produção de mil barcos por ano até 2030. A companhia aposta na ampliação das alternativas de crédito para sustentar a demanda enquanto os juros permanecem em patamares elevados.

“Sabemos que muitas pessoas têm o desejo de navegar, mas precisam de condições que permitam planejar melhor esse investimento”, afirma Barbara Martendal, diretora de negócios da Fibrafort. A executiva diz que a parceria com o Daycoval faz parte de uma estratégia para ampliar as possibilidades de compra e alcançar novos consumidores.