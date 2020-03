FGTS: saiba solicitar o saque imediato sem sair de casa; prazo acaba hoje

O trabalhador que ainda não pegou o dinheiro liberado pelo saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tem até esta terça-feira, 31, para pegar o dinheiro. Após esse prazo, os recursos voltam para a conta original do fundo e só podem ser retirados caso se encaixe em uma das hipóteses legais, como demissão sem justa causa, saque aniversário e conta de imóvel próprio. Os valores do saque podem chegar a até 998 reais por vínculo empregatício que o trabalhador já teve em carteira.

Desde setembro do ano passado, a Caixa Econômica Federal está liberando dinheiro de contas ativas ou inativas do FGTS. Os saques foram escalonados conforme o mês de pagamento do trabalhador. Segundo o último balanço do banco, há 14,8 bilhões de reais a serem retirados por 36 milhões de trabalhadores. É possível solicitar o dinheiro sem sair de casa. O saque por aplicativo, aliás, é o recomendado pela Caixa Econômica Federal para evitar aglomerações em agências em tempos de pandemia de coronavírus. Ao solicitar a modalidade, os recursos serão transferidos para a conta bancária indicada pelo trabalhador, sem nenhum custo. O dinheiro deve cair na conta em até cinco dias úteis, segundo o banco.

Para solicitar, é necessário seguir os seguintes passos:

1. Baixe o aplicativo FGTS (disponível para smartphones com sistema iOS e Android);

2. Será preciso fazer um cadastro, com CPF, nome, data de nascimento e e-mail e também uma senha (deve ser numérica e ter ao menos seis dígitos); Selecione “não sou um robô” e, depois, “cadastre-se”; Após preencher as informações, o sistema enviará um link para o e-mail informado. Entre no e-mail, e confirme o endereço eletrônico; Volte ao aplicativo, informe o CPF e a senha; O programa fará perguntas relacionadas ao seu trabalho, como quando você ingressou em determinada empresa e se trabalhou em determinado lugar; Leia os termos e condições do aplicativo. Se aceitar, clique em “continuar”: a partir daí, é possível consultar extratos e solicitar o recebimento em crédito em conta.

3. Caso você já tenha cadastro do FGTS para consultar extratos no site da Caixa, o mesmo é válido

4. Na página inicial do aplicativo, escolha “Saque Imediato das contas FGTS”

5. Vá em “Solicitar recebimento em crédito em conta”

6. “Conta de outros bancos” O sistema já preenche seu nome e CPF. Será preciso informar o banco, tipo de conta (corrente ou poupança), agência e número da conta. Vá em “Confirmar”;

7. Verifique os dados preenchidos e confirme novamente a solicitação;

8. Vá em “Continuar com o saque” Aparecerá “Solicitação efetuada com sucesso!” com os dados da conta cadastrada e a data prevista para o crédito em conta

O valor do saque é determinado pelo quanto de dinheiro ele tinha depositado no fundo até o dia 24 de julho, data em que a medida provisória que liberou o dinheiro começou a valer. Quem tinha até 998 reais em conta até a data, têm direito a sacar a quantidade de dinheiro disponível. Se o saldo fosse maior, o saque fica limitado a 500 reais por conta.

Quem já fez o saque imediato deve consultar o site da Caixa ou o aplicativo do FGTS para ver se não tem mais dinheiro para pegar. Isso acontece porque o limite maior, de 998 reais, começou a valer em dezembro. Como muitas pessoas já tinham sacado 500 reais, é possível que elas tenham um valor adicional para retirar.

Quem não conseguir fazer a solicitação pelo aplicativo, pode solicitar o dinheiro por meios físicos, apesar da orientação de ficar em casa. É possível sacar em lotéricas e caixas eletrônicos. Quem não tem senha e cartão cidadão deve procurar uma agência da Caixa com CPF, RG e carteira de trabalho em mãos. As dúvidas sobre valores e a data do saque podem ser consultadas no aplicativo do FGTS (disponível para iOS e Android), pelo site ou pelo telefone de atendimento exclusivo 0800 724 2019, disponível 24 horas. Lembrando que, as agências da Caixa estão funcionando em horário reduzido, das 10h às 14h.

Prorrogação

Até o momento não há possibilidade do saque imediato ser prorrogado. Porém, o governo federal já sinalizou que deve flexibilizar nova movimentação extra dos recursos dos FGTS para ajudar na movimentação da economia em meio a pandemia do novo coronavírus. Nas últimas semanas, já foram anunciadas a transferências de cotas do PIS/Pasep para a plataforma do Fundo de Garantia e a possibilidade de empresas recolherem o FGTS referente aos meses de março, abril, maio em até seis vezes, sem a incidência de multa.