FGTS distribuirá R$ 13 bilhões do lucro a 138 milhões de trabalhadores
Valor corresponde a 89% do resultado obtido pelo fundo em 2025 e será creditado nas contas até o fim de agostoPor Ligia Moraes SEGUIR SEGUINDO 28 jul 2026, 14h02 | Atualizado em 28 jul 2026, 14h23
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O Conselho Curador do FGTS aprovou a distribuição de R$ 13,042 bilhões do lucro de 2024 para 138,2 milhões de trabalhadores. Os valores serão creditados até 31 de agosto e elevarão o rendimento total do fundo para 6,90%, superando a inflação e atendendo decisão do STF. Entenda os detalhes e quem tem direito.
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O Conselho Curador do FGTS aprovou nesta terça-feira, 28, a distribuição de 13,042 bilhões de reais do lucro do fundo a 138,2 milhões de trabalhadores. Os valores serão depositados pela Caixa Econômica Federal nas contas vinculadas até 31 de agosto.
Terão direito ao crédito os trabalhadores que possuíam saldo no FGTS em 31 de dezembro de 2025. A divisão será proporcional ao valor disponível em cada conta naquela data.
O FGTS encerrou o ano passado com lucro de 14,65 bilhões de reais. O conselho decidiu distribuir 89% desse resultado e manter a parcela restante como reserva.
O repasse acrescentará 1,87% ao saldo de cada conta. Com a distribuição, o rendimento total do FGTS em 2025 chegará a 6,90%, acima da inflação de 4,26% registrada no período.
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A remuneração acima da inflação atende à decisão do Supremo Tribunal Federal que estabeleceu o IPCA como referência mínima para a correção das contas. Caso o rendimento normal do fundo fique abaixo desse patamar, o Conselho Curador deverá definir uma forma de compensação.
O crédito será incorporado ao saldo do FGTS e seguirá as regras normais de saque. O dinheiro poderá ser retirado nas situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria e doenças graves.
Conselho manteve 11% do lucro no fundo
A definição do percentual provocou divergências durante a reunião. Representantes dos trabalhadores propuseram elevar a distribuição para 90%, o que levaria o repasse a cerca de 13,2 bilhões de reais. A sugestão foi rejeitada.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, presidente do Conselho Curador, defendeu a manutenção dos 89%. Segundo ele, a parcela retida ajudará a garantir a correção das contas em anos nos quais o rendimento do FGTS ficar abaixo da inflação.
Representantes dos empregadores também defenderam a preservação de recursos para manter a capacidade do fundo de financiar projetos de habitação, saneamento básico e infraestrutura.
Em 2025, o FGTS arrecadou 212 bilhões de reais, o maior valor de sua história. No mesmo período, os saques relacionados à rotatividade no mercado de trabalho cresceram 18% em comparação com 2024.
A distribuição de parte do lucro ocorre desde 2017. No pagamento anterior, foram repassados 12,9 bilhões de reais, equivalentes a 95% do resultado de 2024. O valor aprovado agora é 142 milhões de reais maior, apesar de representar uma parcela menor do lucro.
O maior repasse já realizado ocorreu em 2024, quando 15,2 bilhões de reais foram creditados nas contas dos trabalhadores. Na ocasião, o montante correspondia a 65% do lucro obtido pelo fundo no ano anterior.