FGTS distribuirá R$ 13 bilhões de lucro aos trabalhadores

O robusto aporte de 13,2 bilhões de reais será distribuído aos trabalhadores com contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O Conselho Curador do fundo de garantia decidiu distribuir 99% do lucro obtido no ano-base de 2021. Atualmente, são 106,7 milhões de trabalhadores com contas vinculadas ao FGTS e existe o total de 207,8 milhões de contas com saldo, em função do acúmulo de contas por trabalhador.

Na média, os beneficiários receberão cerca de 2,75 reais por cada 100 reais em conta, conforme o cálculo de rendimento fixado no valor de 0,02748761. Na prática, quanto maior o saldo da conta vinculada ao FGTS, mais o trabalhador terá a receber. No caso, especificamente, quem teve contrato encerrado, em caso de aposentadoria, demissão sem justa causa, doenças graves, compra da casa própria e outras condições previstas legalmente.

Como forma de aumentar a rentabilidade das contas vinculadas, o repasse ocorre desde 2017, no governo Temer, e o dinheiro é resultante de receitas de 39,3 bilhões e despesas 26 bilhões de reais, segundo a Caixa. A decisão anunciada nesta sexta-feira, 22, garante o pagamento nas contas do FGTS com salto até o dia 31 de dezembro de 2021.

Em 2021, foram distribuídos 96% do lucro do fundo, ou 8,1 bilhões de reais. Neste ano, foram 99% do lucro e o maior valor nominal já liberado para distribuição. O dinheiro será repassado para as contas a partir da publicação da decisão no Diário Oficial da União (DOU), ou seja, antes do que determina a Lei nº 13.446, de 2017. Para verificar o saldo do Fundo de Garantia, o trabalhador pode consultar o extrato no aplicativo FGTS, disponível para Android e IOS, ou ir em uma agência bancária.

Continua após a publicidade