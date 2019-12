FGTS: dez respostas sobre o saque complementar de até R$ 998

A Caixa Econômica Federal vai liberar no próximo dia 20 o saque complementar do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Com isso, 10 milhões de brasileiros que tinham até um salário mínimo nas contas em 24 de julho deste ano poderão sacar até 998 reais (caso ainda não tenham retirado os recursos complementares). Se o cidadão já fez o saque imediato de até 500 reais, a regra que estava vigorando anteriormente, poderá retirar o complemento.

Na dúvida de como vai funcionar esse saque complementar? VEJA responde dez perguntas sobre o saque de 998 reais:

Quem tem direito?

Todos os trabalhadores que, até o dia 24 de julho deste ano, tinham saldo em conta do FGTS de até 998 reais. A data é a referência porque foi neste dia que o governo federal assinou a medida provisória que liberou os saques de 500 reais para todas as contas. Segundo a Caixa, cerca de 10 milhões de brasileiros têm direito ao complemento, que deve injetar mais 2,6 bilhões de reais na economia. Esse número equivale a 10,4% das pessoas beneficiadas pelo saque imediato.

Como consulto se tenho direito ao saque complementar?

No site ou app do FGTS. Nas duas plataformas, é necessário ter uma senha cadastrada e procurar a tela “extrato completo”, que reúne todas as contas (ativas ou inativas) do fundo. A cada emprego é criada uma nova para receber os depósitos mensais de 8% do valor do salário. Neste caso, é preciso conferir qual o valor que o cidadão tinha depositado em conta até o dia 24 de julho. Caso tenha até 998 reais, poderá pegar os recursos de forma integral. Se o valor ultrapassar esse limite, é possível sacar apenas 500 reais. Lembrando que o limite é por conta. Com os valores em mãos, basta somar as quantias para saber quanto pode ser retirado. Caso o trabalhador já tenha retirado 500 reais do saque imediato, basta subtrair da conta que o limite era de até um salário mínimo 500 reais. Assim, chegará ao valor complementar a que ainda tem direito.

Já fiz o saque imediato, tenho mais dinheiro para retirar?

Caso você tivesse até 998 reais até 24 de julho, sim. Você poderá fazer o saque complementar a partir do dia 20. Neste caso, o limite será de até 498 reais por conta, que é o saldo de 998 reais menos 500 reais.

Ainda não saquei nada, posso sacar só 500 ou 998?

Se você tiver direito aos 998 reais em alguma conta, poderá sacar o valor completo a partir do dia 20 de dezembro. No caso dos nascidos em novembro e dezembro, que ainda não tiveram o saque dos 500 reais liberado, vale a mesma regra. A Caixa libera no dia 18 a movimentação do fundo para esses trabalhadores, mas limitada a 500 reais. Só a partir do dia 20 que é possível movimentar mais que este valor.

Por que o governo aumentou o limite?

O Congresso Nacional foi quem aumentou na tramitação da medida provisória que autorizou os saques. As MPs têm prazo de até 120 dias e caso não sejam convertidas em lei perdem a validade. Durante a tramitação, os parlamentares aumentaram o limite como uma forma de beneficiar quem tinha até um salário mínimo na conta.

Onde posso fazer o saque imediato?

Em agências da Caixa, caixas eletrônicos do banco ou casas lotéricas.

O que preciso levar para pegar os recursos?

Nas agências da Caixa, documento de identidade com o foto. Caso tenha, leve também a carteira de trabalho, que pode ajudar a confirmar dados caso haja algum erro de cadastro em seu FGTS. Nas casas lotéricas ou caixa eletrônicos é preciso ter o cartão cidadão e a senha.

Perdi a senha do meu cartão cidadão, o que faço?

É necessário ir até uma agência da Caixa pedir o recadastramento. Leve documento de identidade e a carteira de trabalho. No dia 18, as agências terão horário especial e devem abrir duas horas mais cedo por causa do saque de até 500 reais dos aniversariantes de novembro em dezembro. É uma boa oportunidade para recadastrar a senha antes da liberação do saque complementar.

Até quando posso tirar os recursos?

Até dia 31 de março, prazo em que o saque imediato se encerra. Depois desse período, os recursos voltam para a conta do FGTS.

Optei pelo saque aniversário, posso retirar o complemento mesmo assim?

Se tiver direito, sim. O saque-aniversário é uma modalidade diferente de movimentação do Fundo de Garantia. Ela libera, por ano, uma porcentagem dos recursos. O saque-aniversário impossibilita a movimentação do FGTS caso o trabalhador seja demitido.