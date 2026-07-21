FGTS deve distribuir R$ 13 bilhões em lucros aos trabalhadores: veja quem pode receber
Cerca de 138 milhões de trabalhadores serão beneficiados
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deverá distribuir cerca de R$ 13 bilhões a 138,2 milhões de trabalhadores em 2026. O dinheiro é referente ao resultado obtido pelo fundo ao longo de 2025 e deverá ser creditado nas contas vinculadas após a definição do percentual de lucro que será repartido entre os beneficiários.
O valor definitivo ainda não foi confirmado. O resultado do FGTS deve superar R$ 13,5 bilhões, mas caberá ao Conselho Curador decidir na próxima terça-feira, 28, quanto desse montante será efetivamente repassado aos trabalhadores. Depois da aprovação, a Caixa Econômica Federal, responsável pela operação do fundo, terá até o dia 31 de agosto para realizar os créditos.
A expectativa de uma distribuição próxima de R$ 13 bilhões considera o histórico recente do fundo. Em 2025, o Conselho Curador autorizou o repasse de R$ 12,9 bilhões, equivalente a 95% do lucro de R$ 13,6 bilhões registrado no exercício de 2024.
Quem poderá receber o lucro do FGTS em 2026?
Terão direito à distribuição os trabalhadores que possuíam saldo positivo em uma ou mais contas vinculadas ao FGTS no dia 31 de dezembro de 2025. A regra alcança tanto contas ativas, relacionadas ao emprego atual, quanto contas inativas, abertas por contratos de trabalho encerrados.
Assim, mesmo quem estava desempregado na data do pagamento poderá receber, desde que tivesse algum dinheiro depositado em uma conta do fundo no último dia de 2025. Quem começou a trabalhar com carteira assinada apenas em 2026 e não possuía saldo anterior não participará desta distribuição.
Quanto cada trabalhador receberá?
O lucro não é dividido igualmente entre todos os beneficiários, o valor depositado é proporcional ao saldo que cada trabalhador possuía no encerramento do ano-base. Isso significa que quem tinha um saldo maior no FGTS no dia 31 de dezembro de 2025 receberá uma parcela mais elevada. Caso o trabalhador tenha diversas contas, o cálculo será realizado sobre o saldo existente em cada uma delas.
O índice exato de distribuição somente será conhecido depois da reunião do Conselho Curador. Após a definição, será possível calcular o crédito multiplicando o saldo de cada conta no dia 31 de dezembro de 2025 pelo índice aprovado.
A Caixa informa que a distribuição dos resultados é somada à remuneração regular das contas, formada pela Taxa Referencial, a TR, acrescida de juros de 3% ao ano. O objetivo do repasse é elevar a rentabilidade dos recursos acumulados pelos trabalhadores.
Como consultar o pagamento
Depois que os valores forem creditados, a consulta poderá ser realizada pelo aplicativo FGTS. No extrato, o depósito aparece identificado como distribuição de resultado ou crédito de resultado do ano-base.
Pelo aplicativo, o trabalhador também pode consultar o saldo total, verificar os depósitos realizados pelos empregadores e conferir a movimentação individual de cada conta vinculada.
O valor será incorporado ao saldo do FGTS e seguirá as mesmas regras de saque aplicadas aos demais recursos. A retirada será permitida apenas nas situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria, doenças graves, calamidade pública ou adesão ao saque-aniversário, respeitadas as condições específicas de cada modalidade.
De onde vem o lucro do FGTS?
O resultado do fundo é formado pela diferença entre suas receitas e despesas. Parte dos recursos depositados pelos empregadores é utilizada em operações de financiamento nas áreas de habitação, saneamento e infraestrutura, além de aplicações em títulos públicos e outros ativos.
Os rendimentos dessas operações ajudam a formar o lucro anual. Uma parcela pode ser distribuída aos titulares das contas, conforme decisão do Conselho Curador.