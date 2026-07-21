FGTS deve distribuir R$ 13 bilhões em lucros aos trabalhadores: veja quem pode receber

Ler Resumo





Cerca de R$ 13 bilhões do lucro do FGTS de 2025 serão distribuídos a 138,2 milhões de trabalhadores em 2026. Entenda quem tem direito, como o valor é calculado proporcionalmente ao saldo e como consultar o crédito, que deverá ser feito pela Caixa até 31 de agosto. Fique por dentro!

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deverá distribuir cerca de R$ 13 bilhões a 138,2 milhões de trabalhadores em 2026. O dinheiro é referente ao resultado obtido pelo fundo ao longo de 2025 e deverá ser creditado nas contas vinculadas após a definição do percentual de lucro que será repartido entre os beneficiários.

O valor definitivo ainda não foi confirmado. O resultado do FGTS deve superar R$ 13,5 bilhões, mas caberá ao Conselho Curador decidir na próxima terça-feira, 28, quanto desse montante será efetivamente repassado aos trabalhadores. Depois da aprovação, a Caixa Econômica Federal, responsável pela operação do fundo, terá até o dia 31 de agosto para realizar os créditos.

A expectativa de uma distribuição próxima de R$ 13 bilhões considera o histórico recente do fundo. Em 2025, o Conselho Curador autorizou o repasse de R$ 12,9 bilhões, equivalente a 95% do lucro de R$ 13,6 bilhões registrado no exercício de 2024.

Quem poderá receber o lucro do FGTS em 2026?

Terão direito à distribuição os trabalhadores que possuíam saldo positivo em uma ou mais contas vinculadas ao FGTS no dia 31 de dezembro de 2025. A regra alcança tanto contas ativas, relacionadas ao emprego atual, quanto contas inativas, abertas por contratos de trabalho encerrados.

Continua após a publicidade

Assim, mesmo quem estava desempregado na data do pagamento poderá receber, desde que tivesse algum dinheiro depositado em uma conta do fundo no último dia de 2025. Quem começou a trabalhar com carteira assinada apenas em 2026 e não possuía saldo anterior não participará desta distribuição.

Quanto cada trabalhador receberá?

O lucro não é dividido igualmente entre todos os beneficiários, o valor depositado é proporcional ao saldo que cada trabalhador possuía no encerramento do ano-base. Isso significa que quem tinha um saldo maior no FGTS no dia 31 de dezembro de 2025 receberá uma parcela mais elevada. Caso o trabalhador tenha diversas contas, o cálculo será realizado sobre o saldo existente em cada uma delas.

Continua após a publicidade

O índice exato de distribuição somente será conhecido depois da reunião do Conselho Curador. Após a definição, será possível calcular o crédito multiplicando o saldo de cada conta no dia 31 de dezembro de 2025 pelo índice aprovado.

A Caixa informa que a distribuição dos resultados é somada à remuneração regular das contas, formada pela Taxa Referencial, a TR, acrescida de juros de 3% ao ano. O objetivo do repasse é elevar a rentabilidade dos recursos acumulados pelos trabalhadores.

Continua após a publicidade

Como consultar o pagamento

Depois que os valores forem creditados, a consulta poderá ser realizada pelo aplicativo FGTS. No extrato, o depósito aparece identificado como distribuição de resultado ou crédito de resultado do ano-base.

Pelo aplicativo, o trabalhador também pode consultar o saldo total, verificar os depósitos realizados pelos empregadores e conferir a movimentação individual de cada conta vinculada.

Continua após a publicidade

O valor será incorporado ao saldo do FGTS e seguirá as mesmas regras de saque aplicadas aos demais recursos. A retirada será permitida apenas nas situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria, doenças graves, calamidade pública ou adesão ao saque-aniversário, respeitadas as condições específicas de cada modalidade.

De onde vem o lucro do FGTS?

O resultado do fundo é formado pela diferença entre suas receitas e despesas. Parte dos recursos depositados pelos empregadores é utilizada em operações de financiamento nas áreas de habitação, saneamento e infraestrutura, além de aplicações em títulos públicos e outros ativos.

Continua após a publicidade

Os rendimentos dessas operações ajudam a formar o lucro anual. Uma parcela pode ser distribuída aos titulares das contas, conforme decisão do Conselho Curador.