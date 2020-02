FGTS: Caixa libera saque por aplicativo; veja como fazer

A Caixa Econômica Federal anunciou que os trabalhadores poderão pedir qualquer tipo de saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) por aplicativo de celular e indicar uma conta bancária para receber o dinheiro. A novidade possibilita que o saque seja solicitado integralmente pelo app do FGTS. A atualização do aplicativo gratuito já está disponível para dispositivos Android. A nova versão para IOS será lançada nos próximos dias.

“O saque digital é mais uma inovação da Caixa em busca da excelência dos serviços prestados ao trabalhador, que a partir de agora não necessita ir a um ponto de atendimento físico para sacar seu recurso do FGTS”, afirmou o presidente da instituição bancária, Pedro Guimarães. Ao solicitar o saque pelo aplicativo, o trabalhador poderá indicar uma conta da Caixa ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo. O dinheiro deve cair na conta em até cinco dias úteis, segundo o banco. No aplicativo, o trabalhador também poderá consultar os valores de seu FGTS já liberados para saque, conferir o extrato das contas, fazer a opção pela sistemática de Saque-Aniversário e efetuar o cadastramento do serviço SMS.

Até o dia 14 de fevereiro, foram pagos 27,5 bilhões de reais do Saque Imediato do FGTS, o equivalente a 65% dos recursos disponíveis, para cerca de 59 milhões de trabalhadores. Isso significa que 38% dos que têm direito ainda não efetuaram o saque. Podem sacar até 998 reais os trabalhadores que, até o dia 24 de julho do ano passado, tinham até esse valor em conta. Se a quantia era maior que isso, pode sacar até 500 reais. O limite é por conta. Ou seja, se o trabalhador tiver duas contas, por exemplo, poderá sacar até 1.000 reais, sendo 500 reais de cada uma.

Os recursos do Saque Imediato estarão disponíveis até o dia 31 de março. Após esse período, o dinheiro retorna para a conta do fundo e só pode ser usado nos casos previstos em lei, como demissão sem justa causa, Saque-Aniversário ou compra da casa própria.

Saque-Aniversário

Mais de 2,3 milhões de trabalhadores já optaram pelo Saque-Aniversário, que permite a retirada de parte do saldo da conta do FGTS, anualmente, no mês do seu aniversário, em alternativa à sistemática de saque por rescisão do contrato de trabalho sem justa causa. A opção pela sistemática de saque é voluntária e pode ser realizada nos seguintes canais: app FGTS, fgts.caixa.gov.br, internet banking da Caixa ou agências bancárias.

Saiba como pedir o dinheiro do FGTS pelo aplicativo

1. Baixe o aplicativo FGTS; 2. Será preciso fazer um cadastro, com CPF, nome, data de nascimento e e-mail; 3. Cadastre uma senha (deve ser numérica e ter ao menos seis dígitos); 4. Selecione “não sou um robô” e, depois, “cadastre-se”; 5. Após preencher as informações, o sistema enviará um link para o e-mail informado. Entre no e-mail, e confirme o endereço eletrônico; 6. Volte ao aplicativo, informe o CPF e a senha; 7. O programa fará perguntas relacionadas ao seu trabalho, como quando você ingressou em determinada empresa e se trabalhou em determinado lugar; 8. Leia os termos e condições do aplicativo. Se aceitar, clique em “continuar”. Nessa hora, há a opção de cadastrar o número do celular para receber informações sobre o FGTS; 9. A partir daí, é possível consultar extratos e solicitar o recebimento em crédito em conta.