FGTS: Caixa libera nesta sexta R$ 500 para nascidos em setembro e outubro

A Caixa Econômica Federal autoriza nessa sexta-feira, 6, a penúltima etapa do saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A medida libera até 500 reais por conta ativa ou inativa. Os trabalhadores nascidos em setembro e outubro são contemplados neste lote. Segundo a Caixa, 9,1 milhões de pessoas podem receber os recursos. Serão liberados 3,3 bilhões de reais para esta etapa.

O valor para o saque ainda é de 500 reais por conta apesar de o Congresso ter subido o limite para 998 reais para trabalhadores que tinham até um salário mínimo depositados até 24 de julho – data da publicação da medida provisória que liberou os saques. Para que o limite suba, é preciso que o presidente Jair Bolsonaro sancione o texto: o prazo é até 18 de dezembro. Quem tinha até 998 reais vai poder fazer o saque do valor remanescente posteriormente, conforme orientação da Caixa.

Com as regras originais ainda em vigor, caso a pessoa tenha menos que 500 reais na conta vinculada, o valor pode ser sacado integralmente. O limite é por conta. Ou seja, se o trabalhador tiver duas contas, por exemplo, poderá sacar até 1.000 reais, sendo 500 reais de cada uma. Também não é necessário sacar o dinheiro imediatamente no momento da liberação, já que os recursos estarão disponíveis para movimentação até o dia 31 de março de 2020. As contas são criadas a cada novo vínculo de trabalho.

Até o momento, a Caixa já liberou os saques para nascidos entre janeiro e agosto e para trabalhadores com conta poupança da Caixa independentemente do seu mês de aniversário. Trabalhadores nascidos entre novembro e dezembro receberão os valores no próximo dia 18.

Como sacar

Os saques de até 500 reais por conta podem ser feitos nas casas lotéricas e terminais de autoatendimento, para quem tem senha do cartão cidadão. Quem tem cartão cidadão e senha pode sacar nos correspondentes Caixa Aqui, apresentando documento de identificação, ou em qualquer outro canal de atendimento.

No caso dos saques de até 100 reais, a orientação da Caixa é procurar casas lotéricas, com apresentação de documento de identificação original com foto. Segundo a Caixa, mais de 20 milhões de trabalhadores podem fazer o saque só com o documento de identificação nas lotéricas.

Quem não tem senha e cartão cidadão e vai sacar mais de 100 reais, deve procurar uma agência da Caixa com CPF, RG e carteira de trabalho em mãos. As dúvidas sobre valores e a data do saque podem ser consultadas no aplicativo do FGTS (disponível para iOS e Android), pelo site ou pelo telefone de atendimento exclusivo 0800 724 2019, disponível 24 horas.