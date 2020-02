FGTS ajuda a alavancar comércio, que fecha 2019 em alta de 1,8% Apesar da expansão, ritmo foi mais lento que em 2017 e 2018; vendas em dezembro recuaram 0,1% em relação a novembro Por Larissa Quintino - 12 fev 2020, 09h38

A liberação dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ajudou a dinamizar o setor do varejo no segundo semestre de 2019 e puxar, pelo terceiro ano consecutivo, taxa positiva no setor. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE), divulgados nesta quarta-feira, 12, o comércio registrou alta de 1,8% no ano. Apesar de positivo, o resultado é menor que em 2017 (2,1%) e 2018 (2,3%).

Os dados da Pesquisa Mensal do Comércio apontam que o dinamismo da atividade comercial aumentou no segundo semestre, com expansão de 3,3%, enquanto que no primeiro semestre o avanço foi só de 0,6%. O saque imediato do FGTS foi uma medida do governo para tentar alavancar o consumo. “A presença de recurso livre adicional devido a liberação dos saques nas contas do FGTS a partir do mês de setembro e a melhoria na concessão de crédito à pessoa física são alguns fatores que podem ter influenciado esse resultado no segundo semestre. O comércio ainda não se recuperou totalmente da crise de 2015 e 2016, mas está em seu momento mais elevado desde outubro de 2014”, explica a gerente da pesquisa, Isabella Nunes.

O saque imediato do FGTS liberou para movimentação até 998 reais por conta ativa e inativa do trabalhador (inicialmente, o valor era limitado a 500 reais). Até 30 de dezembro, foram pagos 26 bilhões de reais para cerca de 56 milhões de trabalhadores. Os recursos ainda estão disponíveis para saque até o dia 31 de março. Depois desse período, voltam para as contas do fundo. A liberação do saque imediato para tentar impulsionar a economia já havia acontecido em 2017. O governo Michel Temer autorizou a movimentação de contas inativas (resultantes de contratos de trabalhos encerrados sem justa causa), para tentar dinamizar o consumo e impulsionar uma reação econômica, que vinha de dois anos de recessão. Na ocasião, o PIB cresceu 1,3% e as vendas no varejo avançaram mais de 2%.

Derrapada em dezembro

O resultado do comércio poderia ser ligeiramente melhor no ano porque em dezembro, mês que tradicionalmente há aumento nas vendas, houve retração de 0,1%. A queda foi a primeira em sete meses e motivada, principalmente, pelo tombo nas vendas em supermercados e hipermercados (-1,2%), motivada, principalmente pela alta no preço das carnes, que disparou no final de 2019. “Essa atividade, que tem peso de 44% no total do varejo, foi particularmente afetada pelo comportamento dos preços das carnes”, ressalta Isabella Nunes.

Também tiveram resultado negativo nessa comparação: Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (-2,0%); Tecidos, vestuário e calçados (-1,0%); Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-10,9%); Combustíveis e lubrificantes (-0,4%) e Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-0,1%). Em contrapartida, dois setores mostraram avanço, suavizando a queda no indicador geral estão os Móveis e eletrodomésticos (3,4%) e os Livros, jornais, revistas e papelaria (11,6%).

“A Black Friday em 2019 caiu na última sexta-feira do mês de novembro, o que levou o comércio a expandir as promoções para o fim de semana e, assim, muitas das vendas desse evento ocorreram já em dezembro, no domingo do dia 1o. Isso pode ter influenciado nos resultados positivos para o setor de móveis e eletrodomésticos”, analisa a gerente da pesquisa. Em comparação com dezembro de 2018, houve avanço de 2,6% nas vendas.