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Com o chamamento do corredor Minas-Rio, o Brasil testa um novo modelo para atrair o setor privado às ferrovias. O avanço promete destravar investimentos e modernizar o transporte, mas ainda exige soluções urgentes para gargalos históricos como bitolas e interoperabilidade.

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O Brasil vive um momento decisivo para o futuro de suas ferrovias. Oito projetos prioritários integram a carteira federal de investimentos, com a maioria dos leilões prevista para o próximo ano. Um deles, no entanto, terá início ainda em 2026: o chamamento público do corredor Minas-Rio, marcado para 17 de dezembro. O trecho, de 733 quilômetros, representa um teste relevante para um novo modelo ferroviário no país. O aspecto mais importante dessa iniciativa não está apenas no ativo em si, mas na mudança de abordagem adotada pelo Ministério dos Transportes. Em um setor caracterizado por projetos de longo prazo, investimentos bilionários e limitações fiscais do Estado, a aproximação com a iniciativa privada é indispensável.

O modelo proposto permite que empresas interessadas realizem estudos de viabilidade para avaliar o potencial econômico da linha. Caso identifiquem necessidade de aporte público, poderão disputar futuramente um processo competitivo com outros players. Se concluírem que o projeto pode se sustentar de forma 100% privada, poderão atuar no modelo de autorização, com regras flexíveis e 99 anos de permissão, para desenvolver operações de cargas, passageiros ou turismo.

“Com investimentos bilionários, a aproximação público-privada é vital”

Em um país com 20 000 quilômetros de ferrovias subutilizadas ou sem tráfego, iniciativas que ampliem a atratividade dos ativos para o setor privado merecem reconhecimento. No entanto, alguns desafios estruturais precisam ser enfrentados. O primeiro deles é a interoperabilidade. Ao contrário dos Estados Unidos e da Europa, a malha ferroviária do Brasil enfrenta dificuldades de integração de operadores. Sistemas distintos de sinalização, comunicação e controle tornam complexa a circulação de trens entre diferentes linhas. A questão das bitolas amplia essa dificuldade. Por razões históricas, o país desenvolveu sua rede com diferentes espaçamentos entre trilhos, reduzindo a eficiência logística e limitando o uso pleno da malha. O tema exige atenção regulatória e planejamento de longo prazo. Sem soluções para a interoperabilidade, a atratividade econômica dos investimentos poderá ser comprometida, em especial no que diz respeito às shortlines no modelo de chamamento público.

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A discussão sobre ferrovias também deveria ser acompanhada por uma agenda de desenvolvimento. Grandes projetos de infraestrutura criam demanda por engenharia, tecnologia, inovação e mão de obra qualificada. Estimulam cadeias produtivas, fortalecem a indústria e geram conhecimento que permanece muito depois de concluídas as obras. O Brasil dispõe de carga, demanda e oportunidades. Se houver continuidade nas políticas públicas, segurança jurídica e integração entre governo e setor privado, teremos uma rara oportunidade de avançar como nação. Cabe agora transformar potencial em realização. As ferrovias podem ser um dos principais vetores desse salto de competitividade e um passo concreto rumo ao país que queremos e podemos ser.

Victor Araújo, CEO da Plasser do Brasil

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Os textos dos colunistas não refletem necessariamente as opiniões de VEJA NEGÓCIOS

Publicado em VEJA, novembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 32