Ferrari que nunca foi restaurada pode ser vendida por até R$ 60 milhões em leilão

Para colecionadores de carros, encontrar uma Ferrari 288 GTO já é um acontecimento raro. Encontrar uma completamente original, sem nunca ter passado por uma restauração, é ainda mais incomum. Agora, um desses exemplares acaba de aparecer no mercado e pode alcançar cerca de 11 milhões de dólares (aproximadamente 60 milhões de reais) em um leilão.

Produzida em apenas 272 unidades entre 1984 e 1985, a Ferrari 288 GTO é considerada o ponto de partida da linhagem de supercarros mais icônicos da fabricante italiana. Desenvolvida originalmente para homologar um carro de competição para o extinto Grupo B do automobilismo, ela acabou se tornando um dos modelos mais cobiçados da marca.

O exemplar que será leiloado chama atenção pelo estado de conservação. Segundo a Robb Report, o carro mantém praticamente todos os componentes de fábrica, incluindo pintura, acabamento interno, motor e câmbio originais. Além disso, acumula pouco mais de 1,5 mil quilômetros rodados desde que saiu da linha de produção, um número extremamente baixo para um veículo com mais de 40 anos.

Outro diferencial é a certificação Ferrari Classiche Red Book, documento emitido pela própria montadora que atesta a autenticidade do veículo e confirma que ele preserva o motor e o câmbio originais “matching numbers”, um dos fatores que mais influenciam o valor de modelos clássicos entre colecionadores.

Continua após a publicidade

A 288 GTO também ocupa um lugar especial na história da Ferrari por inaugurar a família dos chamados “halo cars”, que mais tarde daria origem a modelos lendários como F40, F50, Enzo e LaFerrari. Seu motor V8 biturbo de 2,8 litros entregava cerca de 400 cavalos de potência e fazia dela uma das Ferraris mais rápidas de sua época.

Caso alcance o valor estimado, o modelo deve figurar entre as Ferraris 288 GTO mais caras já negociadas em leilão. O recorde recente pertence a um exemplar vendido por 5,85 milhões de euros (cerca de 6,8 milhões de dólares na época) em Paris, no início deste ano, reforçando o forte interesse dos colecionadores por veículos preservados em estado original.