Ferrari e Bentley testam procura por carros elétricos de luxo

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A Ferrari surpreendeu ao vender a cota de seu primeiro elétrico, o Luce, para 2026 em menos de dois meses, mesmo com críticas ao design. A demanda chinesa impulsionou o resultado, que contrasta com a queda nas vendas do Porsche Taycan. O mercado de EVs de luxo ainda enfrenta incertezas, levando outras marcas como Bentley, Lamborghini e McLaren a ajustar suas estratégias.

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A Ferrari preencheu em menos de dois meses a cota de vendas prevista para 2026 de seu primeiro carro elétrico, o Luce, apesar das críticas ao desenho do modelo. Segundo o Financial Times, a procura chinesa ajudou a atingir o objetivo de pouco menos de 500 unidades. O resultado contrasta com a queda nas entregas do Porsche Taycan e antecede a chegada da Bentley ao segmento, com a apresentação do Torcal em 23 de setembro.

Com preço inicial de 550. 000 euros, o Luce foi apresentado em maio e provocou reações negativas por se afastar da aparência dos esportivos tradicionais da Ferrari. O carro tem quatro portas e cinco lugares, com desenho desenvolvido pelos ex-designers da Apple Jony Ive e Marc Newson. A informação sobre a meta foi atribuída pelo FT a pessoas familiarizadas com o assunto. Na ocasião, a Ferrari não comentou os números, que se referiam à cota comercial do ano, sem comprovar quantos veículos já haviam sido entregues.

A Bentley adotou uma estratégia diferente para seu primeiro elétrico. O Torcal preserva referências visuais dos carros a combustão da marca, inclusive luzes que remetem à tradicional grade dianteira. Para reproduzir a sensação de um motor V8, a fabricante criou uma trilha sonora com instrumentos de percussão que acompanha a aceleração. A proposta é oferecer a nova tecnologia sem afastar clientes ligados à identidade da empresa.

O preço inicial de cerca de 173. 000 libras coloca o Torcal na parte inferior da linha Bentley. Segundo o presidente da fabricante, Frank-Steffen Walliser, aproximadamente metade do interesse inicial veio de pessoas que ainda não eram clientes da marca. A empresa informou ter investido 350 milhões de libras na fábrica de Crewe, na Inglaterra, para produzir o modelo. Essa procura inicial, porém, ainda não equivale a vendas ou entregas.

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Os resultados da Porsche mostram que a demanda pelos elétricos de luxo enfrenta obstáculos. A fabricante entregou 6. 219 unidades do Taycan no primeiro semestre de 2026, queda de 25% sobre igual período do ano anterior. No mesmo intervalo, as entregas do esportivo 911 cresceram 19%, para 30. 534 veículos. A empresa também apontou uma expansão da eletrificação mais lenta do que esperava entre os fatores que afetaram a linha Macan.

A incerteza sobre a adesão dos compradores já provocou mudanças de estratégia. A Bentley abandonou o objetivo de vender apenas elétricos em 2030. A Lamborghini adiou a estreia de seu primeiro modelo desse tipo para o fim da década, enquanto a McLaren afirmou em setembro que não tinha planos para um elétrico. Segundo a Reuters, as duas últimas citaram a demanda limitada dos clientes para justificar suas decisões.