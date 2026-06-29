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Ferrari anuncia troca de diretor comercial após críticas negativas à Ferrari Luce

Posição será ocupada por Massimiliano Di Silvestre, ex-presidente da BMW na Itália, em raro movimento da Ferrari de buscar alguém no mercado

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 18h04 | Atualizado em 29 jun 2026, 18h31
Carro esportivo vermelho com teto preto e rodas escuras com pinças de freio amarelas, visto em ângulo frontal-lateral, em um fundo escuro com iluminação focada no veículo
POLÊMICO Ferrari Luce: primeiro carro elétrico da montadora italiana derrubou as ações na bolsa e foi criticado por fãs (Divulgação/Ferrari/VEJA.com)
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Pouco mais de um mês após o lançamento da Ferrari Luce, o primeiro – e polêmico – modelo elétrico da cultuada montadora italiana de supercarros esportivos de luxo, o diretor de marketing e comercial, Enrico Galliera, anunciou que deixará a companhia a partir de 1º de julho. O executivo, que comandou a área por dezesseis anos, será substituído por Massimiliano Di Silvestre, ex-presidente da BMW na Itália. Trata-se de um raro movimento da montadora de buscar alguém no mercado, já que os cargos de liderança costumam ser preenchidos pela promoção de funcionários.

Embora a Ferrari e Galliera tenham se esforçado para não vincular sua saída ao controverso projeto da Luce, atribuindo-a a uma decisão do executivo de se dedicar a planos pessoais comunicada no início do ano à companhia, a imprensa internacional e os ferraristas não creem que a troca seja uma mera coincidência.

Desde a sua apresentação oficial em 25 de maio, a Ferrari Luce é alvo de fortes críticas pelo seu design que em nada lembra as linhas arrojadas de outros modelos que se tornaram sinônimo de carros esportivos de luxo, projetando a marca como uma das mais cobiçadas por endinheirados e colecionadores de todo o mundo. Projetado pelo ex-chefe de design da Apple, Jony Ive, o Luce foi atacado publicamente por Luca di Montezemolo, ex-presidente do conselho de administração da montadora. Segundo ele, a Ferrari arrisca-se a destruir sua reputação com o Luce e o mínimo que deveria fazer é retirar o célebre logotipo do cavalo rampante do carro.

Caberá a Silvestre a missão de convencer os fãs da marca a desembolsar o preço sugerido 645 000 dólares (cerca de 3,3 milhões de reais) para estacionar o primeiro elétrico da Ferrari na garagem. Concebido para atrair um público mais jovem e também para competir no mercado asiático, o modelo tem gerado muitas consultas de interessados, segundo a empresa. Os primeiros dados de venda, contudo, só serão conhecidos quando a Ferrari divulgar os números do primeiro semestre. De prático, o que se vê até agora é uma queda no valor das ações da companhia e os memes que circulam nas redes sociais fazendo piada com o carro.

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