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Economia

Ferramenta barra R$ 7,5 milhões em fraudes com cartões corporativos

Plataforma da Paytrack identifica transações suspeitas a partir de conjunto de dados

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 15h30
Duas mãos seguram um cartão Paytrack azul sobre uma maquininha de cartão preta, indicando pagamento por aproximação
Empresa atua com cartões corporativos  (./Divulgação)
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Ferramenta barra R$ 7,5 milhões em fraudes com cartões corporativos Priorizar nos meus resultados Google

Uma plataforma da empresa Paytrack impediu 7,5 milhões de reais em tentativas de fraude no uso de cartões corporativos durante o primeiro semestre de 2026.

A ferramenta barra as operações suspeitas a partir de uma combinação de regras de risco e de mercado, análise comportamental, monitoramento do padrão de uso dos cartões e autenticação reforçada.

“Hoje conseguimos analisar milhares de transações em tempo real e identificar, antes da autorização, quando o uso de um cartão corporativo foge do padrão esperado”, afirma Pedro Góes, CEO da Paytrack

Entre os fatores avaliados pela plataforma estão tentativas de utilização incompatíveis com o histórico do portador, volume ou velocidade incomuns de transações, indícios de clonagem, utilização do cartão após comunicação de perda ou roubo e outros padrões que possam indicar fraude antes da autorização da compra.

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A proteção é complementada pela autenticação 3DS (sigla para Three Domain Secure), protocolo de segurança utilizado em compras online que adiciona uma etapa extra de verificação para confirmar a identidade do portador do cartão.

A Paytrack é especializada na gestão integrada de viagens, despesas e pagamentos corporativos.

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