Ferramenta barra R$ 7,5 milhões em fraudes com cartões corporativos

Uma plataforma da empresa Paytrack impediu 7,5 milhões de reais em tentativas de fraude no uso de cartões corporativos durante o primeiro semestre de 2026.

A ferramenta barra as operações suspeitas a partir de uma combinação de regras de risco e de mercado, análise comportamental, monitoramento do padrão de uso dos cartões e autenticação reforçada.

“Hoje conseguimos analisar milhares de transações em tempo real e identificar, antes da autorização, quando o uso de um cartão corporativo foge do padrão esperado”, afirma Pedro Góes, CEO da Paytrack

Entre os fatores avaliados pela plataforma estão tentativas de utilização incompatíveis com o histórico do portador, volume ou velocidade incomuns de transações, indícios de clonagem, utilização do cartão após comunicação de perda ou roubo e outros padrões que possam indicar fraude antes da autorização da compra.

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A proteção é complementada pela autenticação 3DS (sigla para Three Domain Secure), protocolo de segurança utilizado em compras online que adiciona uma etapa extra de verificação para confirmar a identidade do portador do cartão.

A Paytrack é especializada na gestão integrada de viagens, despesas e pagamentos corporativos.