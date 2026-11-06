Ferramenta auxilia donos de pequenos negócios a simular escala 5×2

Com a aprovação do fim da escala 6×1 no país, o Sebrae desenvolveu uma ferramenta para apoiar os donos de pequenos negócios na implementação da nova regra. Em apenas 15 dias no ar, o simulador Escala Sebrae já recebeu 12,8 mil acessos, segundo balanço fechado na quinta-feira.

A ferramenta possibilita projetar cenários e mensurar impactos da redução da jornada para cinco dias de trabalho por dois de folga.

Ao acessar a página, o empresário já recebe conteúdos que auxiliam nas decisões a serem tomadas para adequar a escala dos funcionários ao novo regime de trabalho.

Dos que chegaram à página, 8. 701 realizaram a simulação — o que indica uma média diária de 580 feitas. O número médio de funcionários declarados é de 10 colaboradores.

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A partir das informações inseridas pelo empresário, a ferramenta indica como distribuir os funcionários nos dias de trabalho, possíveis alterações de horários, indicação de contratações, sugestão de atuação com freelancers, pagamentos de horas extras, dependendo de cada caso.

O objetivo é sugerir ao pequeno negócio o melhor cenário, de acordo com o segmento e faturamento.