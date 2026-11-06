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Economia

Ferramenta auxilia donos de pequenos negócios a simular escala 5×2

Plataforma do Sebrae teve 12 mil acessos em 15 dias

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 15h30
Vista panorâmica de um mercado de vários andares com rampas curvas. No primeiro plano, um homem e uma mulher caminham. Os andares superiores exibem diversas lojas com produtos coloridos, como bolsas, roupas e artesanato, com pessoas circulando entre as bancas.
Mercado Central de Fortaleza (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
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Ferramenta auxilia donos de pequenos negócios a simular escala 5×2 Priorize VEJA no Google

Com a aprovação do fim da escala 6×1 no país, o Sebrae desenvolveu uma ferramenta para apoiar os donos de pequenos negócios na implementação da nova regra. Em apenas 15 dias no ar, o simulador Escala Sebrae já recebeu 12,8 mil acessos, segundo balanço fechado na quinta-feira.

A ferramenta possibilita projetar cenários e mensurar impactos da redução da jornada para cinco dias de trabalho por dois de folga.

Ao acessar a página, o empresário já recebe conteúdos que auxiliam nas decisões a serem tomadas para adequar a escala dos funcionários ao novo regime de trabalho.

Dos que chegaram à página, 8. 701 realizaram a simulação — o que indica uma média diária de 580 feitas. O número médio de funcionários declarados é de 10 colaboradores.

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A partir das informações inseridas pelo empresário, a ferramenta indica como distribuir os funcionários nos dias de trabalho, possíveis alterações de horários, indicação de contratações, sugestão de atuação com freelancers, pagamentos de horas extras, dependendo de cada caso.

O objetivo é sugerir ao pequeno negócio o melhor cenário, de acordo com o segmento e faturamento.

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