Feriado da Independência nos Estados Unidos reduz o ritmo dos mercados

O feriado antecipado do Dia da Independência nos Estados Unidos, nesta sexta-feira 3, deverá reduzir o volume de negócios nas principais bolsas de valores do mundo – inclusive no Brasil. Com isso, os investidores acompanharão a divulgação de dados domésticos. O destaque será a produção industrial de maio, que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicará às 9h. A expectativa dos analistas oscila é de um crescimento de 0,3% a 0,4% na comparação mensal. No mesmo horário, a agência de classificação de risco S&P divulgará outro indicador de desempenho da economia brasileira – o PMI de serviços referente a junho.

No exterior, as bolsas europeias operam com resultados mistos, enquanto as asiáticas, que já encerraram os trabalhos, registraram resultados positivos. O ponto de atenção para os investidores brasileiros é a forte queda do minério de ferro na bolsa chinesa de Dalian, que pode impactar os papéis da Vale e de outras mineradoras nesta sexta-feira. Com forte exposição a empresas de commodities, o Ibovespa também pode sentir a leve queda do barril do petróleo tipo Brent.