Feirão renegocia dívidas com até 95% de desconto até 1º de dezembro

Consumidores com contas em atraso podem renegociar suas dívidas com até 95% de desconto no Feirão Limpa Nome do Serasa Consumidor. O evento acontece até o dia 1º de dezembro pela internet.

Neste ano, as empresas parceiras são: Santander, Ipanema, Tribanco, Porto, Itaú, Claro, NET, CredSystem, Recovery e Vivo. Podem participar mesmo consumidores que não estão negativados – é possível negociar novas condições de pagamento para contas atrasadas.

São 61,4 milhões de inadimplentes no Brasil, segundo dados de setembro da Serasa Experian. O Feirão pode renegociar as dívidas de até 33 milhões de endividados. Cada pessoa tem, em média, quatro dívidas, totalizando 4.462 reais. Ao todo, os consumidores que estão negativados devem 268 bilhões de reais, segundo a consultoria.

“Todas as empresas do Feirão estão dispostas a negociar com o consumidor. Há vantagem: o banco, por exemplo, pode voltar a ter um cliente ativo”, contou a gerente do Serasa Consumidor, Joyce Carla.

Segundo ela, é mais comum que empresas concedam descontos maiores para dívidas mais recentes.

Para participar, o consumidor acessa o site do Serasa e se cadastra na plataforma. Após o login, ele é direcionado para uma página e confere as dívidas que podem ser negociadas.

O site também disponibiliza os canais de atendimento dos credores e, em alguns casos, ofertas preestabelecidas da melhor condição de pagamento. A plataforma online da Serasa funciona 24 horas por dia e possui tecnologia para proteger os dados do consumidor.