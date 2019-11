Feirão Limpa Nome do Serasa oferece até 98% de desconto para pagar dívidas

Consumidores com contas atrasadas e o nome negativado podem renegociar suas dívidas, a partir desta segunda-feira, 4, no feirão online do Serasa Consumidor. O evento reúne 31 empresas, entre elas bancos e fornecedores de serviços de telecomunicações. De acordo com o organizador, os credores oferecem descontos de até 98% no valor da dívida para quem for quitar os débitos. A ação vai até o dia 30 deste mês.

Segundo o Serasa Experian, em outubro de 2019, o número de consumidores inadimplentes no país chegou a 63,2 milhões. Houve um aumento de 3 milhões de pessoas endividadas se comparado com outubro do ano passado. Em outubro de 2018, eram 60,1 milhões.

Para renegociar a dívida pela internet, é preciso acessar o site do Feirão Limpa Nome. Lá, o consumidor consulta seu CPF e vê se tem dívida com os credores que participam da ação. Caso tenha, devedor clica na proposta feita e, se não concordar com o acordo proposto, é possível fazer uma contra-proposta. Ao chegar nos termos, basta imprimir o boleto e pagar.

As empresas participantes Santander, Itaú, Recovery, Ativos, Net, Claro, Embatel, Anhaguera, Credsystem, Ipanema, Unopar, Sky, Nextel, Banco BMG, Digio, Hoepers, Porto Seguro, Tricard, Oi, Zema, Unic, Fama, Pitágoras, Uniderp, Unime, Itaucard, Hipercard, Ativos/S.A, Elmo, Tenda, Energisa, EDP e Banco Original. Além do desconto, o Serasa afirmou que há também condições diferenciadas para o pagamento dos acordos.

Segundo Lucas Lopes, gerente do Serasa Limpa Nome, a expectativa é que as pessoas utilizem o 13º salário para quitar as dívidas. “Sabemos que o final do ano é um momento que as pessoas estão com mais possibilidades de quitar suas dívidas por conta do 13° salário, por isso, repetimos essa edição, com preços diferenciadas por um determinado período, para que mais pessoas possam colocar suas contas em dia”, afirma Lopes. Na edição passada, em março, 18 milhões de pessoas visitaram o site e mais de 679 mil de acordos foram fechados, resultando em mais de 2.8 bilhões de reais em descontos concedidos, de acordo com o Serasa.

Inadimplência

Segundo estudo desenvolvido pela Serasa Experian, em outubro de 2019, o número de consumidores inadimplentes no país chegou a 63.2 milhões. O montante alcançado pelas dívidas até setembro de 2019 foi de 252 bilhões de reais, com o valor médio de 3.997 reais.

A maior concentração dos negativados tem entre 26 e 40 anos (38,3% do total). Em segundo no ranking de participação entre os inadimplentes estão pessoas de 41 e 60 anos, que correspondem por 34,5% do total.

Dos endividados,47,7% são homens, e 47,2% são mulheres. A maioria das dívidas foi contraída junto aos setores bancários e de cartão de crédito, totalizando 28% do total. O setor de utilities (contas básicas como energia elétrica, água e gás) respondeu por 19% do total de débitos em atraso. O setor de telefonia alcançou 11% do montante. Já o setor de varejo respondeu por 12,7% da inadimplência.

Segundo a Serasa Experian, em setembro, a região com maior percentual de inadimplentes do país era a Sudeste, com 45,2% do total, seguida pela região Nordeste, com 24,7%. O Sul ficou em terceiro, com 12,9% dos negativados. A região Norte registrou 9,2%, seguido da região Centro-Oeste, com 8,1%.