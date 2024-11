Feirão do SPC Brasil oferece descontos de até 99% para o pagamento de dívidas

A partir desta quinta-feira, 21, até o dia 10 de dezembro, acontecerá o Feirão SPC Brasil, evento que possibilita a renegociação de dívidas para milhares de brasileiros, oferecendo descontos de até 99% no pagamento dessas pendências. Ele acontecerá de forma exclusivamente online, gratuita e sem intervalos por meio do site oficial do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) Brasil.

O objetivo do feirão é reduzir o índice de inadimplência no país, que atualmente atinge 40,91% da população adulta, o que representa mais de 67 milhões de indivíduos que possuem o nome sujo ou perderam o controle de suas finanças, segundo dados da organizadora do evento. Para participar, basta o devedor acessar a plataforma oficial do evento, inserir seu CPF na tela inicial e verificar se há ofertas disponíveis para negociação.

Além dos descontos, a feira oferece condições facilitadas de parcelamento em até 24 vezes e juros baixos, tornando a renegociação ainda mais acessível. De acordo com o SPC, o pagamento também pode ser realizado via PIX ou boleto bancário. Os consumidores têm a possibilidade de utilizar o app da plataforma, disponível para Android e iOS, que permite a identificação de registros de inadimplência, intenções de registro ou até possíveis fraudes, promovendo maior controle financeiro do consumidor.

O endividamento das famílias é uma problemática pungente no país que atingiu percentuais altíssimos durante o ano de 2024. Apesar do nível de inadimplência ter se mantido estável durante os meses. De acordo com dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), o número de endividados atingiu seu ápice em maio e junho de 2024, quando 78,8% das famílias brasileiras se encontravam nessa situação. Já em outubro houve um recuo do número para 67,8%, mas que ainda significa mais de metade da população.