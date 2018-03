Feirão de emprego no Rio forma fila desde a madrugada

Um feirão de emprego promovido pela prefeitura do Rio de Janeiro nesta quarta-feira atraiu interessados desde a madrugada, formando fila que dobrava o quarteirão. O evento reuniu cerca de 20 empresas, que ofereciam quase 1.500 vagas na sede do Bangu Atlético Clube, zona oeste da cidade.

O feirão é o primeiro do tipo no ano e funcionou entre 9h e 12h. Foram distribuídas 3.000 senhas aos interessados. Os candidatos foram cadastrados em bancos de dados e, se houvesse alguma vaga compatível com o perfil, os mesmos eram encaminhados aos processos seletivos das empresas.

Os dados dos trabalhadores também eram usados para pesquisar vagas cadastradas no Sistema Nacional de Emprego (Sine). Quem não conseguiu entrar por falta de senha pôde deixar o currículo para ser cadastrado posteriormente, segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação.

Duas instituições ligadas ao mercado de trabalho também participaram do feirão. O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) oferecia vagas de jovem aprendiz e estágio, enquanto o site de empregos Catho dava palestras e orientações sobre itens como comportamento em entrevistas e elaboração de currículos.

Apesar da alta procura, não houve registro de tumulto no local, segundo as informações da Polícia Militar do Rio de Janeiro.