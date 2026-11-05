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Feira que movimentou R$ 552 milhões amplia presença estrangeira em Gramado

Festuris reunirá 834 compradores cadastrados, alta de 16% em relação a 2025, e projeta mais reuniões de negócios na edição de novembro

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 14h00
Centro de Gramado: a cidade reúne mais de 75 atrações, várias delas a poucos quilômetros da sua área principal
Gramado (RS) (Diego Grandi/Getty Images)
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Feira que movimentou R$ 552 milhões amplia presença estrangeira em Gramado Priorize VEJA no Google

A Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris), um dos principais encontros comerciais da indústria de viagens da América Latina, prepara sua próxima edição com um aumento expressivo na presença de compradores nacionais e estrangeiros. O evento, marcado para os dias 12 a 15 de novembro, já reúne 834 profissionais cadastrados para negociar com destinos e empresas do setor, crescimento de aproximadamente 16% em relação ao ano passado. Na edição anterior, a feira gerou, segundo estimativa dos organizadores, 552 milhões de reais em negócios.

O avanço mais acentuado ocorre entre os compradores internacionais. Serão 184 profissionais de mercados como Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, Portugal, Espanha, Itália e Bélgica, ante 155 em 2025, expansão de aproximadamente 19%. Entre os brasileiros, o número passou de 565 para 650, alta de 15%. Há representantes dos 26 estados e do Distrito Federal, e a organização informa que o contingente nacional ainda poderá crescer.

“O crescimento no número de compradores reforça a importância econômica do Festuris. São profissionais que chegam com reuniões agendadas e interesse em fechar negócios, gerando oportunidades para empresas e destinos turísticos brasileiros e internacionais”, afirma Eduardo Zorzanello, CEO do evento.

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A estratégia da feira é transformar a presença dos participantes em negociações previamente organizadas. Cada comprador deverá cumprir uma programação de 18 reuniões comerciais, com encontros de aproximadamente 14 minutos. No Espaço Luxury, dedicado ao turismo de alto padrão, a agenda prevista é ainda mais intensa, com 24 reuniões por comprador. Os agendamentos serão realizados por meio de uma plataforma digital da organização.

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Em 2025, foram registrados mais de 6 mil agendamentos, e a expectativa para este ano é de crescimento entre 10% e 15%. O aumento dos encontros comerciais será um dos principais indicadores acompanhados pela organização para avaliar o desempenho da edição. A feira também busca consolidar a participação de operadores internacionais interessados em negociar produtos e destinos brasileiros.

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A edição anterior reuniu cerca de 17 mil profissionais e 2,5 mil marcas, além de representantes de 64 destinos internacionais. Os 552 milhões de reais atribuídos ao evento correspondem a uma estimativa de negócios gerados entre participantes, e não ao impacto direto sobre a economia de Gramado. Com a expansão do número de compradores em 2026, a organização pretende ampliar o volume de negociações e fortalecer a posição da feira como plataforma comercial para o setor de turismo.

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