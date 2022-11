Federação de agentes da PRF critica o silêncio de Jair Bolsonaro

A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF) e os Sindicatos dos Policiais Rodoviários Federais criticaram o silêncio do presidente Jair Bolsonaro (PL), que 40 horas após as eleições ainda não reconheceu a derrota nas urnas para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A atuação — ou falta dela — por parte do presidente vem estimulando seus apoiadores a realizarem bloqueios nas estradas de todo o país contestando o resultado das eleições e pedindo intervenção militar.

Em nota, as entidades afirmam que os policiais são comprometidos com o Estado Democrático de Direito. “A postura do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, em manter o silêncio e não reconhecer o resultado das urnas acaba dificultando a pacificação do país, estimulando uma parte de seus seguidores a adotarem ações de bloqueios nas estradas brasileiras”, afirma o documento publicado nesta terça-feira, 1º. Segundo vídeos das manifestações que circulam nas redes sociais e em grupos de aplicativos de mensagens, manifestantes afirmam que esperam pronunciamento do presidente.

Segundo o último balanço da PRF, há atos em 20 estados do país, além do Distrito Federal e 306 pontos de bloqueio foram desmobilizados entre a noite do dia 30 e a manhã de terça-feira. Em entrevista coletiva, a cúpula da PRF negou passividade em realizar os desbloqueios e afirmou que casos identificados de policiais que se manifestam a favor dos atos foram identificados e passarão por inquérito disciplinar.

A Federação dos PRFs também criticou a atuação do diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques. “Importa frisar que compete exclusivamente à gestão do Departamento de Polícia Rodoviária Federal providenciar e disponibilizar os meios e a organização do efetivo necessários para dar cumprimento à desobstrução das rodovias federais”, diz o documento. “Nesse sentido, o sistema sindical dos PRFs segue cobrando uma postura firme da direção do DPRF, para prover os meios necessários para que a corporação cumpra suas funções constitucionais, garantindo assim o direito de ir e vir da população e resguardando a segurança e integridade dos policiais”.