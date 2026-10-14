Federação das Indústrias do Paraná aponta ao STJ perda bilionária com restrições em créditos de PIS/Cofins

A restrição ao aproveitamento de créditos de PIS/Cofins sobre o ICMS pago na aquisição de mercadorias representou, em 2024, uma redução estimada de 62 bilhões de reais em créditos para a indústria brasileira.

Os cálculos são da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) e foram apresentados ao STJ. Está na pauta desta quarta-feira da Primeira Seção do tribunal uma ação que discute se essa restrição foi válida.

A Fiep atua como amicus curiae (entidade que apresenta argumentos) e defende a revisão da mudança, estabelecida por uma lei de 2023.

O levantamento considera os gastos da indústria com matérias-primas, materiais auxiliares e componentes, aplicando as alíquotas modais de ICMS de cada estado e a alíquota conjunta de 9,25% de PIS/Cofins.

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Segundo os valores apresentados na petição, os créditos relativos às aquisições industriais no Brasil seriam de aproximadamente 340,71 bilhões de reais com a inclusão do ICMS, contra 277,76 bilhões de reais sem o imposto.