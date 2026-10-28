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Economia

Fed tende a manter juros e mercado deve ficar atento ao discurso de Warsh

Analistas projetam que alta de juros será retomada somente na reunião de dezembro; entenda

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 10h08
Federal Reserve: ETFs híbridos combinam os títulos da dívida dos Estados Unidos com papéis do Brasil
Dados mistos da economia devem fazer Fed manter juros (YinYang/Getty Images)
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Fed tende a manter juros e mercado deve ficar atento ao discurso de Warsh Priorize VEJA no Google

O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, deve manter a taxa básica de juros no intervalo entre 3,75% e 4% ao ano, segundo o consenso dos analistas consultados por VEJA Negócios nesta quarta-feira, 28. Os especialistas afirmam que o mercado deve se atentar ao tom do comunicado e às declarações do presidente do Fed, Kevin Warsh, durante a coletiva de imprensa. Esses pontos podem indicar se o BC americano pretende voltar a elevar os juros na reunião de dezembro.

Na avaliação de Felipe Mecchi, economista do C6 Bank, os indicadores econômicos trouxeram sinais distintos. O último relatório de emprego (payroll) registrou a criação de 29 mil vagas em setembro, abaixo das 90 mil esperadas pelo mercado.

A taxa de desemprego subiu de 4,1% para 4,2%, mas continua baixa para os padrões históricos dos Estados Unidos. Segundo Mecchi, apesar da desaceleração nas contratações, o mercado de trabalho americano segue mostrando resiliência.

A inflação, por sua vez, continua elevada. O CPI (índice de preços ao consumidor) acumula alta de 3,7% em 12 meses até setembro, enquanto o núcleo do indicador avançou 2,6% no período. Segundo o economista, a pressão vem não apenas da alta dos preços de energia, afetados pelo conflito no Oriente Médio, mas também dos serviços, cujos preços subiram mais de 3% em 12 meses.

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“Nossa expectativa é de que o Fed mantenha os juros no intervalo de 3,75% a 4% ao ano na reunião de hoje. Acreditamos que o Fed deve voltar a elevar os juros em dezembro, já que a inflação persistente e a força da economia americana continuam justificando uma política monetária mais restritiva”, diz Mecchi.

Os gestores da Ajax Asset, por sua vez, avaliam que o comunicado e a entrevista coletiva devem adotar um tom “duro”, reforçando que o Fed não será complacente com uma inflação acima da meta. A expectativa é que a autoridade monetária mantenha em aberto a possibilidade de uma alta dos juros em dezembro.

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“Essa pausa deverá ser para observar mais informações. Vale notar: cerca de 10% acredita na chance de alta para essa reunião de outubro. Por outro lado, 85% dos analistas estimam alguma alta até dezembro. Assim, não se esperam grandes oscilações no mercado com a decisão do Fomc hoje”, concluem os gestores da Ajax Asset.

Em síntese, os analistas esperam a manutenção dos juros nos Estados Unidos nesta quarta-feira, com um comunicado que sinalize a possibilidade de uma alta de 0,25 ponto percentual na reunião de dezembro.

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