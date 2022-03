Com inflação e guerra, Fed sobe juros nos EUA pela primeira vez desde 2018

O Federal Reserve (Fed), Banco Central americano, abandonou a política monetária de juros zero. Nesta quarta-feira, 16, a taxa subiu 0,25 pontos percentuais, chegando ao intervalo de 0,25%-0,5%. O movimento era bastante aguardado pelo mercado e já havia sido sinalizado pela autoridade monetária americana anteriormente. De toda forma, essa é a primeira alta na taxa básica de juros da economia americana desde 2018.

Os economistas ainda esperam de quatro a sete elevações nos juros básicos para controlar a inflação, que contaminou o cenário global em decorrência dos efeitos da pandemia. Agora, com o conflito militar entre Rússia e Ucrânia, a pressão inflacionária está ainda mais elevada e, por isso, há expectativa por mais altas nos juros. O Índice de Preços ao Produtor (PPI) subiu 10% em fevereiro, e o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) saltou para 7,9%, o nível mais alto em quarenta anos.

“A invasão da Ucrânia pela Rússia está causando grandes dificuldades humanas e políticas. As implicações para a economia dos EUA ainda são incertas, mas no curto prazo a invasão e os eventos relacionados provavelmente criarão uma pressão ascendente adicional sobre a inflação e pesarão na atividade econômica”, afirma o Fomc em comunicado. O BC americano revisou a expectativa para o IPC em 2,7%, mas salienta no comunicado a que a espera manter a taxa de inflação para 2%. “O comitê está preparado para ajustar a política monetária confirme o apropriado caso surjam riscos que possam impedir as metas”.

As altas foram impulsionadas principalmente por itens como alimentação e energia. A guerra no Leste Europeu tem elevado os preços de commodites importantes na composição dos preços domésticos. O preço do petróleo disparou para cima de 100 dólares o barril desde o início do conflito e chegou a tocar 139 dólares o barril após a decisão dos Estados Unidos de banir o petróleo russo. Em um mês, o preço dos combustíveis acumula ata de 24%. Os alimentos – em especial trigo e milho dos quais Rússia e Ucrânia são grandes produtores – também estão sendo impactados pelas sanções financeiras.

A previsão do mercado americano é que a inflação atinja o pico em março, com o IPC alcançando 8,5% – em decorrência dos efeitos da guerra que devem entrar na conta do mês – e depois diminua gradualmente para encerrar no patamar de 5,2% ao ano. Enquanto nos cálculos otimistas do Fed, o preço ao consumidor deve ficar na faixa de 2,7% no ano de 2022, 2.5 pontos percentuais abaixo do mercado.

O aumento dos juros básicos era bastante esperado pelo mercado para controlar a inflação, fenômeno com o qual os americanos estão pouco acostumados, mas tem um efeito bastante negativo para o crescimento da economia. Aumentar as taxas de juros desacelera a economia à medida que os custos dos empréstimos se tornam mais caros. Isso significa que mais consumidores, empresas e corporações adiam compras ou investimentos, esfriando a demanda e diminuindo os preços. Com as sinalizações de um ciclo de alta nos juros básicos, as estimativas para o PIB já encolheram para 2,8% em 2022 e para 2,4% em 2023.