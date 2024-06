Fed põe fim à agonia dos mercados com decisão de juros nos EUA

Pior do que notícia ruim, só a expectativa por algo péssimo. E foi assim que os mercados financeiros viveram a expectativa pela decisão de taxa de juros do Fed, que sai nesta quarta-feira à tarde. Depois de tanta ansiedade dos mercados, é como se não existisse a possibilidade de o BC americano surpreender os investidores (ao menos não com algo ruim).

A perspectiva é de que o Fed mantenha a taxa de juros no atual patamar de 5,5% ao ano. O que importa mesmo são as projeções dos dirigentes para a inflação e o emprego nos próximos meses. O suspense segue sendo sobre as apostas de um primeiro corte na reunião de setembro ou se a decisão fica mais para o final do ano.

A reunião deste mês é curiosa porque coincide com a divulgação do CPI, a inflação oficial dos EUA. O dado sai logo mais às 9h30. Nas suas metas, o Fed prefere usar o PCE, outra medida de inflação, mas que sai com delay. Então é inevitável que os dirigentes do BC corram nesta manhã para incluir alguma avaliação sobre o CPI nas suas contas.

As estimativas de economistas ouvidos pela Bloomberg apontam inflação de 3,4% em 12 meses até maio, estável ante abril. Na variação mensal, a alta deve ter sido de 0,1%, abaixo dos 0,3% do período anterior e a menor desde outubro do ano passado.

Ainda assim, trata-se uma inflação distante da meta de 2% ao ano perseguida pelo Fed, o que justifica a manutenção dos juros elevados.

Enquanto as divulgações não chegam, investidores adotam uma postura mais otimista. Os futuros das bolsas americanas avançam nesta manhã, mesmo sinal registrado em Nova York. O EWZ começa na contramão, com queda de 0,18%, isso apesar da alta do petróleo, que tende a embalar as ações brasileiras.

Agenda do dia

9h: IBGE publica pesquisa mensal de serviços de abril

9h30: EUA anunciam Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e Núcleo do CPI de maio

14h30: BC publica fluxo cambial semanal

15h: Fed divulga decisão de política monetária e projeções econômicas

15h30: Powell concede coletiva sobre decisão de juros

16h30: Campos Neto palestra em Londres

