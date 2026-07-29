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Fed mantém juros, mas divisão entre dirigentes reforça expectativa de aperto nos próximos meses

Banco central dos Estados Unidos preserva taxa entre 3,50% e 3,75% ao ano; analistas avaliam que inflação elevada e conflito no Oriente Médio mantêm pressão

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 15h33
a sede do Federal Reserve (Fed) em Washington
A sede do Federal Reserve, em Washington (Manny Ceneta/Getty Images/VEJA)
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O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, decidiu nesta quarta-feira, 29, manter a taxa básica de juros na faixa entre 3,50% e 3,75% ao ano, resultado em linha com as expectativas do mercado. A decisão, no entanto, trouxe um sinal importante para os investidores: pela primeira vez desde junho, a votação não foi unânime. Três integrantes do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) defenderam uma alta de 0,25 ponto percentual, reforçando que parte da autoridade monetária ainda vê riscos relevantes para a inflação.

Na avaliação de Camilo Cavalcanti, gestor de portfólio da Oby Capital, o comunicado manteve um tom cauteloso. “O Fed preservou seu compromisso com a estabilidade de preços, mas o destaque ficou para a dissidência de três membros que votaram por uma alta de juros. Isso indica que a possibilidade de um novo aperto monetário continua elevada nas próximas reuniões, caso os dados de inflação não apresentem melhora”, afirma.

Para Vinicius Flores, gestor de investimentos e fundador da Stratton Capital, a mensagem enviada pelo Fed foi equilibrada. Segundo ele, o texto reconhece que parte da inflação decorre de choques de oferta, principalmente no setor de energia, o que reduz a necessidade de reagir imediatamente com juros mais altos. “Na escrita, o comunicado veio mais brando do que o esperado, mas a composição da votação foi mais dura. O diagnóstico foi mais ‘dovish’, enquanto o placar de 9 votos a 3 mostrou que cresce dentro do comitê o apoio a uma nova alta de juros”, explica.

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O especialista destaca que a economia americana ainda apresenta sinais mistos. Enquanto os indicadores de inflação seguem acima da meta de 2%, as expectativas de longo prazo permanecem relativamente controladas, o que justifica a postura de cautela adotada pelo banco central.

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A avaliação também é compartilhada por Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. Segundo ele, embora a manutenção dos juros já fosse amplamente esperada, a divisão entre os membros do FOMC altera a percepção para os próximos meses. “A divergência é relevante porque mostra que uma ala do comitê já vê espaço para retomar o aperto monetário. Além disso, o petróleo voltou ao centro das preocupações com a retomada das tensões no Oriente Médio, o que pode pressionar novamente a inflação”, afirma.

Apesar do cenário mais cauteloso, a manutenção da taxa tende a beneficiar os ativos de risco no curto prazo. Após a decisão, bolsas americanas reagiram positivamente e o dólar perdeu força frente a outras moedas, refletindo a leitura de que o Fed, por enquanto, não pretende acelerar o ciclo de aperto monetário.

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Agora, o foco dos investidores se volta para a reunião de setembro, quando o banco central divulgará novas projeções econômicas e atualizará o chamado dot plot, documento que reúne as expectativas dos dirigentes para a trajetória futura dos juros. Até lá, indicadores de inflação, mercado de trabalho e os desdobramentos do conflito no Oriente Médio devem continuar guiando as próximas decisões da autoridade monetária.

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