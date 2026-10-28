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Fed mantém juros entre 3,75% e 4% nos Estados Unidos

Banco central americano preserva taxa de referência e anuncia medidas operacionais para manter liquidez no sistema financeiro

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 15h08
PRESSÃO - Warsh, do Fed: o aperto monetário nos Estados Unidos voltou após três anos
Warsh, do Fed (Win McNamee/Getty Images)
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Fed mantém juros entre 3,75% e 4% nos Estados Unidos Priorize VEJA no Google

O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, decidiu manter a taxa básica de juros na faixa de 3,75% a 4% ao ano nesta quarta-feira, 28. A decisão preserva o intervalo utilizado como referência para o custo do crédito na maior economia do mundo e ocorre em um momento de atenção dos investidores à trajetória da política monetária americana.

De acordo com o comunicado divulgado pela instituição, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) determinou que o Federal Reserve de Nova York continue realizando operações no mercado aberto para manter a taxa efetiva dos juros federais dentro da faixa estabelecida. As novas diretrizes operacionais entram em vigor nesta quinta-feira, 29.

O conselho de governadores do Fed também votou por unanimidade pela manutenção da taxa de remuneração das reservas bancárias em 3,90% ao ano. Já a taxa de crédito primário, cobrada em determinadas operações de empréstimo do banco central às instituições financeiras, foi preservada em 4%.

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Além da decisão sobre os juros, o Fed manteve em 4% a taxa das operações permanentes de recompra de títulos, conhecidas como repos, e em 3,75% a remuneração das operações de recompra reversa, com limite diário de 160 bilhões de dólares por contraparte.

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A autoridade monetária também autorizou, quando necessário, a compra de títulos de curto prazo do Tesouro americano para assegurar um nível amplo de reservas no sistema financeiro. O comunicado prevê ainda a rolagem integral dos pagamentos de principal dos títulos do Tesouro mantidos na carteira do Fed e o reinvestimento dos pagamentos de principal de títulos de agências em papéis de curto prazo do governo.

A decisão é acompanhada de perto pelos mercados internacionais porque os juros americanos influenciam a atratividade dos títulos dos Estados Unidos e o fluxo de recursos para outros países, incluindo o Brasil. Taxas elevadas por mais tempo podem favorecer aplicações em dólar e aumentar a pressão sobre ativos de economias emergentes.

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Para os investidores brasileiros, os próximos sinais do Fed sobre a trajetória dos juros serão importantes para avaliar o comportamento do dólar, dos rendimentos dos títulos públicos e das bolsas de valores nos próximos meses.

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