Fed eleva juros nos Estados Unidos ao maior nível desde 2006

Em reunião nesta quarta-feira, 3, 0 Federal Reserve (Fed), o banco central americano, elevou a taxa de juros em 0,25 ponto percentual para o intervalo de 5% a 5,25% ao ano. Trata-se da 10ª reunião seguida com alta nas taxas e maior patamar desde junho de 2006. A última vez que ficou acima deste patamar foi em janeiro de 2001.

Na última decisão, em março, o Fed já havia subido os juros em 0,25 ponto percentual visando convergir a inflação à meta de 2%. No comunicado, a instituição afirmou que continuará o monitoramento das perspectivas econômicas e lembrou que a atividade apresentou uma expansão em ritmo mais modesto no primeiro trimestre. “Os ganhos de empregos foram robustos nos últimos meses e a permaneceu baixa. A segue elevada”, pondera o comunicado.

Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, destaca que se a comunicação oficial fosse composta exclusivamente pelo texto divulgado ficaria bem aberta a possibilidade de que um ciclo de baixa de juro poderia começar muito em breve. “Contudo como ainda há a press conference de Jerome Powell (presidente do Fed). Aguardemos maiores informações para sermos mais taxativos com relação a perspectiva sobre os juros”, disse. “Por ora seguimos avaliando que haverá uma interrupção do ciclo de alta, com a autoridade buscando em seu discurso afastar cenários com cortes precoces. Deste modo, ainda mantemos o cenário de que a Fed Funds Rate encontrará alívio apenas no último trimestre desse ano”, completou.