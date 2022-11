Fed eleva juros em 0,75 ponto percentual em 6ª alta consecutiva no ano

O banco central norte-americano, o Federal Reserve (Fed), aumentou novamente a taxa de juros em 0,75 ponto percentual. Com isso, o os juros fica no intervalo entre 3,75% e 4%, em linha com o consenso do mercado. Esse é o sexto aumento consecutivo no ano em um ciclo não visto desde 1980, a última vez que a taxa ficou em 4%.

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) segue afirmando seu compromisso em combater a inflação, que á a maior em 40 anos. O Comitê reforça que continuará realizando aperto monetário até conseguir ancorar a inflação de 8,2% para a meta de 2%. “Os ganhos de emprego foram robustos nos últimos meses e a taxa de desemprego permaneceu baixa. A inflação permanece elevada, refletindo desequilíbrios de oferta e demanda relacionados à pandemia, preços mais altos de alimentos e energia e pressões mais amplas sobre os preços”, diz em comunicado.

O Comitê aponta para as dificuldades no cenário econômico com a guerra da Rússia contra a Ucrânia que cria uma pressão ascendente adicional sobre a inflação. “O Comitê está altamente atento aos riscos inflacionários”, diz o comunicado.

Para desaquecer a economia após os estímulos gerados durante a pandemia, o comitê vai “continuar reduzindo suas participações em títulos do Tesouro e dívida de agências e títulos lastreados em hipotecas de agências, conforme descrito nos Planos de Redução do Tamanho do Balanço Patrimonial do Federal Reserve, que foram emitidos em maio”.

Efeitos

Para os analistas do Seeking Alpha, boletim financeiro norte-americano, o Fed também deve anunciar outro forte aumento em dezembro para estabelecer um novo recorde, embora muitos estejam debatendo se isso sinalizará uma redução em sua agressividade. “Os traders estão divididos se uma alta de 75 pontos base ou um aumento de 50 pontos base acontecerá no próximo mês. Balanços fortes das famílias, que têm maiores economias devido aos programas de alívio pandêmico do governo, pode levar o banco central a permanecer em sua atual trajetória agressiva de taxas, resultando em uma taxa terminal mais alta do que o previsto anteriormente”, dizem em relatório. Por outro lado, os analistas preveem que o enfraquecimento da demanda por mão de obra, os aluguéis em queda e uma temporada de ganhos que mostra sinais de fragilidade podem fornecer sinais precoces de que a economia está enfraquecendo e fazer com que o banco central pise no freio.