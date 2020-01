Febre global do Super Bowl leva ingressos a preços de mansão

Os Estados Unidos vão parar na frente da televisão no primeiro domingo de fevereiro, no dia 2, para acompanhar a 54ª edição do Super Bowl, a final do futebol americano. Referência única no esporte mundial, o evento atrai uma série de holofotes e tem impacto econômico projetado acima de 500 milhões de dólares. Estima-se que mais de 100 milhões de americanos assistam à partida pela televisão. O evento possui os 30 segundos mais caros da TV no mundo, com valor de cada inserção acima de 5 milhões de dólares.

Mas não é só isso. A cidade que recebe o evento, que neste ano será em Miami, é impactada diretamente pelo seu gigantismo. Além dos gastos dos turistas que viajam para assistir a partida, a cidade recebe diversas atividades de entretenimento. Isso tudo sem contar as cifras faturadas pelos clubes e pela NFL, a liga de futebol americano que organiza a competição.

Quem quiser acompanhar de perto a final do Super Bowl da temporada de 2019/2020 vai ter de abrir os bolsos e desembolsar uma pequena fortuna. O preço das entradas para a partida entre as equipes San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs varia bastante, dependendo da empresa que as oferece e a localização do assento.

Caso dinheiro não seja um problema, pela bagatela de 999 mil dólares, ou 5.561.077,58 reais, de acordo com a conversão feita pelo site de ingressos StubHub, que inclui impostos, é possível desfrutar de um camarote com suíte no nível do mezanino. O espaço, que pode acomodar 18 pessoas, conta com comidas e bebidas à vontade e os convidados ainda podem acessar o clube VIP do Hard Rock Stadium, estádio no qual a final será realizada.

Em outras grandes empresas do segmento, é possível garimpar tickets mais em conta. O site Vivid Seats oferece o bilhete mais barato, que sai por 4.161 dólares (18.100 reais), enquanto o mais alto na empresa é de 485.750 dólares (2.113.012 reais). Já no Tick Pick, os ingressos saem entre 4.351 dólares (18.297 reais) e 5.855 dólares (25.469 reais). As projeções na moeda brasileira foram feitas com base na conversão direta e usando a cotação atual do dólar turismo, que está no patamar de 4,35 reais para a venda.

TURISMO SEXUAL

Como o Super Bowl atrai multidões, o evento levanta preocupações sobre o aumento no tráfico e na exploração sexual em Miami. Conhecida pela sua atmosfera festiva, a cidade está no terceiro estado com mais casos de tráfico de pessoas dos Estados Unidos, depois da Califórnia e do Texas. Autoridades americanas temem que a ensolarada Miami crie uma tempestade perfeita para a exploração sexual. “O Super Bowl, por ser um grande evento festivo, amplia o problema local, ao atrair organizações [criminosas] que tentam ganhar mais dinheiro”, disse Anthony Salisbury, agente especial encarregado do escritório de investigação do Departamento de Segurança Interna, à AFP.