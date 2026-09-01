Febraban indica Leandro Vilain para substituir Isaac Sidney na presidência

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) indicará Leandro Vilain para assumir a presidência da entidade no lugar de Isaac Sidney, mostra comunicado enviado à imprensa nesta segunda-feira, 31. A indicação será feita pelo presidente do conselho diretor da Febraban, Milton Maluhy, ao board e faz parte de uma transição planejada entre os executivos.

Sidney formalizou o pedido de encerramento de seu mandato após sete anos e quatro meses em posições diretivas na Febraban. Ele ocupa a presidência desde março de 2020, após ter exercido outras funções na entidade.

A mudança vinha sendo discutida há mais de um ano. Segundo a Febraban, ainda no primeiro semestre de 2025, Sidney sinalizou à presidência do Conselho Diretor a intenção de concluir dois mandatos à frente da Federação.

Quem é Leandro Vilain?

Vilain tem experiência no setor bancário e já integrou a diretoria da Febraban por nove anos, entre 2015 e 2024. Depois, tornou-se sócio e executivo da consultoria Oliver Wyman. Há um ano e quatro meses, ocupa o cargo de CEO da Associação Brasileira de Bancos Comerciais (ABBC).

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O executivo também já atua na governança da Febraban como diretor executivo, representando a ABBC. A entidade afirma que sua experiência e a atuação recente à frente da associação são aderentes à agenda da Federação.

A transição entre Vilain e Sidney deverá ser abreviada. Os dois trabalharam juntos durante cinco anos, quando Vilain ocupou o cargo de diretor de Produtos e Serviços Bancários da Febraban.

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Em comunicado, o conselho diretor e os bancos associados agradeceram a gestão de Sidney. Segundo a Federação, o período à frente da entidade foi marcado pelo fortalecimento da imagem do setor bancário, pela ampliação da visibilidade institucional da Febraban e pela atuação em temas considerados estratégicos para o sistema financeiro.

A indicação de Vilain ainda será submetida ao conselho diretor da Febraban, que concluirá formalmente o processo de sucessão iniciado nesta semana.