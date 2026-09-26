Fazenda prorroga subvenção ao diesel por mais 30 dias, a R$ 2,12 por litro

O Ministério da Fazenda prorrogou por mais 30 dias a subvenção econômica concedida à comercialização de óleo diesel A de uso rodoviário. O benefício será mantido em 2,12 reais por litro, conforme portaria publicada pelo ministério.

A nova regra entra em vigor neste domingo, 27, e terá validade por 30 dias. O texto prevê ainda a possibilidade de prorrogação do benefício por igual período.

A medida altera a Portaria MF nº 2.813, de 15 de setembro de 2026, que havia estabelecido o valor da subvenção. O benefício foi criado com base na Medida Provisória nº 1.391, de 11 de setembro de 2026.

A nova portaria também revoga o parágrafo que fazia parte da regra anterior. O valor de 2,12 reais por litro passa a ser aplicado durante o período de vigência definido pelo Ministério da Fazenda.

Continua após a publicidade

O governo tomou essa medida diante da disparada do petróleo no mercado internacional devido à guerra entre Estados Unidos e Irã. O petróleo tipo Brent acumula alta de 44,1% na comparação com o fechamento de 26 de fevereiro, um dias antes do começo da disparada da commodity e dois antes do início da guerra.