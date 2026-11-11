Fazenda prevê arrecadar 22,5 bilhões de reais com imposto sobre petróleo em 2026

O Ministério da Fazenda calcula que a cobrança do imposto de 12% sobre as exportações de petróleo bruto deverá render cerca de 22,5 bilhões de reais aos cofres federais em 2026. A projeção considera os 15,8 bilhões de reais arrecadados entre março e outubro e uma receita adicional estimada de 6,7 bilhões de reais nos dois últimos meses do ano. São 3,4 bilhões previstos para novembro e outros 3,3 bilhões para dezembro.

Os números foram encaminhados pela Fazenda após questionamentos da coluna sobre a decisão do governo de prorrogar a cobrança até 31 de dezembro. Na terça-feira, VEJA revelou que o imposto vinha garantindo uma receita próxima de 3 bilhões de reais mensais, criando um problema adicional para as contas públicas caso a tributação seja encerrada sem a adoção de medidas compensatórias.

A pasta também defendeu a consistência de suas projeções. Em setembro, a arrecadação chegou a 2,94 bilhões de reais, acima dos 2,74 bilhões previstos. Em outubro, foram recolhidos 2,91 bilhões, diante de uma estimativa de 3 bilhões. Para a Fazenda, a proximidade entre os valores projetados e observados demonstra a confiabilidade do modelo utilizado.

O argumento ganha relevância porque o Tribunal de Contas da União (TCU) já havia apontado risco de superestimação de 2,5 bilhões de reais nos cálculos originais do governo. O tribunal questionou, entre outros fatores, as premissas sobre o volume de petróleo exportado. A Fazenda, no entanto, não esclareceu se houve uma revisão específica dessas premissas após os apontamentos do órgão de controle. A comparação entre os valores efetivamente recolhidos e a estimativa examinada pelo TCU também exige cautela, já que os períodos considerados são diferentes.

Continua após a publicidade

Oficialmente, o governo justifica a manutenção do imposto pela necessidade de proteger o abastecimento interno de combustíveis diante das turbulências no mercado internacional. Na prática, a arrecadação se tornou uma fonte expressiva de recursos em um momento de pressão sobre as contas públicas e de gastos adicionais com a política de combustíveis. A Fazenda ainda não esclareceu se a receita será utilizada para compensar essas medidas nem como pretende lidar com a eventual perda de arrecadação a partir de janeiro.