Fazenda prepara novas restrições ao desenho das plataformas de bets

O governo prepara uma nova frente de restrições às casas de apostas. Depois de apertar as regras de publicidade e bloquear determinados grupos de apostadores, a Fazenda pretende avançar sobre o próprio desenho das plataformas.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou ao EsferaCast, da Esfera Brasil, que o governo quer coibir modelos de design capazes de estimular comportamentos compulsivos. “Vamos avançar para coibir publicidade e novos modelos de design que estimulam esse tipo de vício, de doença, que pode levar ao comprometimento da saúde mental das pessoas”, disse.

A declaração sinaliza uma nova etapa da ofensiva regulatória sobre o setor. Em julho, o governo já havia endurecido as regras de publicidade das bets. Agora, o alvo pode passar a ser também a maneira como jogos e plataformas são construídos para manter o apostador conectado.