Fazenda nega que corte envolva pacotes fiscais de R$10 bilhões e R$15 bilhões

Giro VEJA - quinta, 7 de novembro

Biden discursa sobre vitória de Trump e cerco se fecha para Cláudio Castro

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden se pronunciou nesta quinta-feira, 7, pela primeira vez, sobre a vitória do republicano Donald Trump sobre a sua vice, Kamala Harris, nas urnas. Biden prometeu uma transição de governos pacífica e disse que respeitará a escolha dos estadunidenses pela sigla adversária. E a procuradoria-Geral da República pediu ao TSE que o governador do Rio de Janeiro Claudio Castro e o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacellar, sejam cassados, declarados inelegíveis por oito anos. A presidência americana, o cerco em torno de Castro e a movimentação para sucessão de Arthur Lira na Câmara são destaques do Giro VEJA.