Fazenda deve elevar projeção do PIB para patamar entre 2,5% e 3%

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, afirmou que o governo deve elevar a projeção de crescimento econômico em 2023 para um patamar entre 2,5% e 3%. A estimativa atual do ministério é de até 2,4% de crescimento.

“A realidade foi mostrando que nós tínhamos razão e o nosso cenário será revisado para cima, ainda tem que ser lançado o próximo boletim. Mas certamente estamos próximos de um crescimento de 2,5% [a] 3%”, disse nesta segunda-feira, 5, durante a reunião de instalação da Comissão de Assuntos Econômicos do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável), o Conselhão. No ano passado, o PIB avançou 2,9%.

As estimativas para este ano vêm melhorando paulatinamente com o avanço de indicadores de atividade. No entanto, as projeções citadas pelo secretário são superiores a perspectiva do mercado financeiro, que prevê o PIB em 2,19%, segundo o Boletim Focus desta semana.

Durante a reunião, Mello voltou a reafirmar os argumentos da Fazenda para a queda no patamar dos juros, hoje em 13,75% ao ano. Segundo ele, as “condições estão dadas” tanto para a redução da Selic quanto para a harmonização das políticas fiscal e monetária. O secretário pontuou essas condições com a melhora do quadro fiscal e da curva de juros futuros, além da desaceleração da inflação. “Criadas as condições fiscais, de sustentabilidade fiscal, hoje o próprio Banco Central admite que os riscos, que eles chamam risco de cauda, de descontrole do endividamento, estão superados. O pano de fundo fiscal está construído”.