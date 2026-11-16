O esfriamento da economia brasileira começou a aparecer com mais força no caixa das pequenas e médias empresas. Levantamento da Omie, plataforma de gestão empresarial que acompanha a movimentação financeira de mais de 180 mil clientes, mostra que o faturamento real desses negócios recuou 4,8% em outubro, na comparação com o mesmo mês de 2025. O resultado foi influenciado pelo calendário, que teve dois dias úteis a menos, mas se soma aos sinais de desaceleração da atividade econômica.

A indústria apresentou o resultado mais negativo, com retração de 10,6% no faturamento. Entre os 23 segmentos da indústria de transformação acompanhados pela Omie, apenas seis registraram crescimento. O comércio também perdeu terreno, com queda de 3,5%, puxada principalmente pelo atacado, que encolheu 3,7%.

A perda de receita não ficou restrita às fábricas e aos comerciantes. O setor de infraestrutura registrou retração de 4,4%, pressionado pelas atividades ligadas à construção. Serviços apresentou queda de 1%, a menor entre os quatro grandes setores pesquisados.

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Os números chegam no mesmo dia em que o Banco Central divulgou uma contração de 0,25% no IBC-Br de setembro, indicador considerado uma prévia do PIB. No terceiro trimestre, a atividade econômica medida pelo BC recuou 0,9%, reforçando o quadro de perda de ritmo da economia.

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O Índice Omie de Desempenho Econômico das PMEs acompanha negócios com faturamento anual de até 50 milhões de reais e utiliza dados anonimizados, descontados os efeitos da inflação. A pesquisa indica um ambiente de receitas pressionadas para empresas que já enfrentam juros elevados e crédito mais caro. A Selic permanece em 13,75% ao ano, depois de o Copom interromper o ciclo de cortes no início de novembro.