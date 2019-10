Fasano vai abrir unidade em Nova York em janeiro de 2020

A JHSF, dona do Fasano, anunciou que vai abrir, em janeiro de 2020, uma unidade da marca em Nova York, nos Estados Unidos. Será a segunda empreitada internacional da marca – há uma unidade em Punte del Este, no Uruguai – e a primeira na América do Norte.

O empreendimento será localizado na Quinta Avenida, área nobre de Nova York, com vista para o Central Park. No endereço, o Fasano oferecerá unidades residenciais privadas e apartamentos vendidos no modelo de copropriedade.

O empreendimento também contará com um bar no modelo de club, operado somente para membros. Ainda em 2020, o Fasano deve abrir unidades no Itaim e Cidade Jardim, em São Paulo, e também em Trancoso, na Bahia.

Líder no setor imobiliário de alta renda no Brasil, a JHSF possui atuação nos mercados de shopping centers, hospitalidade e gastronomia e desenvolvimento imobiliário. Em 2014, a empresa que já tocava o setor hoteleiro da marca adquiriu 100% dos restaurantes.