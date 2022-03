Farmácias começam a vender autotestes de Covid a R$ 69

Pouco mais de um mês após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar a venda de autotestes de Covid-19, as redes de farmácias começam a disponibilizar o produto. Nesta quinta-feira, 3, a rede Raia Drogasil começam a vender os kits para testagem em 350 lojas de São Paulo. Nos sites da Drogaria Pacheco e da Drogaria São Paulo, do grupo DPSP, também já é possível comprar o produto e as vendas nas lojas físicas da rede começam na sexta-feira, 4.

Nas duas redes de farmácias, o autoteste é vendido por R$ 69,90, mais baratos que as testagens feitas nos próprios estabelecimentos, que partem de 100 reais.

No caso da venda online da Drogaria Pacheco e da Drogaria São Paulo, a entrega do produto da marca Kovalent, recentemente aprovado pela Anvisa, demora de 13 a 18 dias para São Paulo, capital. No caso da venda na Raia Drogasil, a empresa não informou se fará a comercialização pelo site. Em nota, o grupo disse que deve disponibilizar os kits da marca CPMH para venda no interior de São Paulo e em outros estados entre os dias 5 e 6 de março.

Os testes acompanham um cotonete para fazer a coleta da secreção do nariz, fita de testagem onde são mostrados os resultados, e o reagente para que o teste seja feito. O resultado é mostrado no visor da fita de testagem em até 15 minutos.

Aprovação

Após a autorização da venda, as empresas precisaram entrar com registro dos kits e, depois da homologação da Anvisa, poderiam ser disponibilizados na farmácia para o teste caseiro. Os kits começaram a ter autorizações desde o dia 21. No total, 81 pedidos de registros foram feitos para a agência reguladora, sendo que seis foram aprovados.

Segundo a Anvisa, o produto poderá ser comprado em farmácias e drogarias que estejam licenciado junto à vigilância sanitária como comércio de artigos médicos. Esses estabelecimentos também poderão fazer a comercialização online.