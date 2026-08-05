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Economia

Faria Lima se volta para noticiário doméstico à espera da Selic

Expectativa é de redução de 0,25 ponto, para 14% ao ano; investidores acompanham comunicado do BC em busca de sinais sobre os próximos passos

Por Tássia Kastner 5 ago 2026, 07h48
MISSÃO DIFÍCIL - Galípolo, do BC: o país é forçado a manter juros altos diante da pressão inflacionária
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo (Raphael Ribeiro/Banco Central//)
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Em meio a uma aparente janela de calmaria no cenário econômico internacional, a Faria Lima tenta se concentrar no noticiário doméstico nesta quarta. A agenda é cheia. No fim do dia, o Banco Central anuncia a nova taxa Selic, sob a expectativa do mercado de que os juros caiam para 14% ao ano, dos atuais 14,25%. Até aí, nenhuma surpresa. O que vai importar mesmo é o comunicado, com as indicações de como os diretores enxergam o chamado balanço de riscos que podem impedir a inflação de continuar cedendo para a draconiana meta de 3% ao ano.

Não é só o Copom que faz anúncios esperados pela Faria Lima. Logo mais às 11h, o PL deve anunciar quem será candidato a vice na chapa de Flávio Bolsonaro, isso após o partido e candidato fracassarem em formar coligações relevantes para a corrida eleitoral. O mercado financeiro tende a apoiar nomes à direita do espectro político. Neste ano, porém, participantes externaram descontentamento com o principal concorrente de Lula.

De volta ao noticiário econômico, a agenda doméstica tem ainda um dia carregado de balanços, com destaque para o Bradesco. O banco da Cidade de Deus publica seus números após resultado sólido do 

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concorrente Itaú. O setor financeiro está sob elevado escrutínio em meio a uma alta na inadimplência dos consumidores.

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Claro, investidores ainda devem encontrar tempo para olhar para o exterior. Nos EUA, saem os dados do relatório ADP, que mostra como está o mercado de trabalho no setor privado, uma espécie de prévia do payroll. Os futuros das bolsas americanas operam em alta, ainda que o Nasdaq apresente ganhos discretos no pré-mercado. Um dos motivos é o tombo da SpaceX, de Elon Musk. A companhia expandiu sua receita e reduziu o prejuízo, neste que é o primeiro balanço desde o IPO. Mas o aumento nos investimentos em IA deixa investidores receosos: os papéis tombam 11% nesta manhã.

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Agenda do dia

6h: Zona do euro divulga PPI de junho
7h: Genial/Quaest solta pesquisa de avaliação do governo e intenção de voto para presidente
9h45: EUA publicam relatório ADP de criação de empregos no setor privado de julho
11h: PL anuncia candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro

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11h30: EUA divulgam estoques de petróleo
14h30: BC anuncia fluxo cambial semanal
Após às 18h: Copom anuncia decisão de política monetária

Balanços

Antes da abertura: Walt Disney e Klabin
Após o fechamento: Axia Energia, Bradesco, Copel, Dexco, Engie, Auren, Brava Energia, Riachuelo, Smart Fit, Totvs, Banco Inter e Vivara

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