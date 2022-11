Fantasma do risco fiscal assusta mercado após recados da transição de Lula

Nesta quinta-feira, 10, o mercado financeiro recebeu um pacote completo de más sinalizações da equipe de transição do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que deteriorou o valor dos ativos brasileiros. O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, encerrou em queda de 3,35% aos 109.775 pontos , enquanto o dólar subiu 4,14%, beirando os 5,40 reais. O mercado já vinha refletindo os temores com o tamanho do déficit fiscal do ano que vem, anunciando o fim da lua de mel com o novo governo Lula.

Nesta quinta-feira, porém, a desconfiança aumentou após o discurso do presidente eleito e dos novos nomes anunciados na equipe de transição, tendo entre eles o de Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda do governo de Dilma Rousseff, que deixou um resultado desastroso nas contas públicas e na economia do país. Já na fala de Lula, realizada nesta manhã no CCBB, ele enfatizou que o seu governo priorizará a área social e criticou o teto de gastos, as privatizações e a distribuição de dividendos pela Petrobras.

Apesar da urgência em se aprovar políticas de combate à pobreza, como a extensão do Auxílio Brasil no valor de 600 reais até o final do ano que vem, a grande preocupação dos investidores é se as contas públicas brasileiras ficarão saudáveis a ponto de garantir a solvência do país. Como o Brasil é uma economia emergente, precisamos de credibilidade para atrair investimento estrangeiro. “O teto de gastos e o arcabouço fiscal são um carimbo para o mundo de que não vamos dar calote nos investidores. Toda vez que isso é colocado em jogo, o mercado se estressa”, diz Camila Abdelmalack, economista-chefe na Veedha Investimentos.

“Nós perdemos o grau de investimento em 2015 como consequência do governo Dilma, e no governo Temer vimos a importância da implementação do teto de gastos”, diz ela. Um dos índices mais importantes para medir o tamanho do risco do país é o DI, que reflete o quanto o mercado está cobrando de retorno para investir no país. E, nesta quarta-feira, 10, às 17h20, o índice DI para 2027 estava em 12.935%, alta de 8% em relação ao fechamento anterior.

“A grande questão é a precificação do risco. Ou seja, na medida em que podemos entrar em uma situação fiscal pior, o mercado precifica isso em juros e em eventualmente em desvalorização da moeda. É essa segurança que os estrangeiros querem quando olham para o Brasil. Eles querem saber como vai estar a situação fiscal no longo prazo em 2024 e 2025”, diz Welber Barral, sócio da BMJ Consultoria, especialista em comércio exterior e investimentos internacionais.

Barral lembra que a segurança a longo prazo é importante principalmente para atrair o investimento estrangeiro. “O governo tem que passar uma segurança sobre se vai ou não aumentar os gastos agora e o que vai acontecer nos próximos anos. Isso principalmente é para investimento direto, que ocorre no longo prazo e precisa de segurança por mais tempo. O investimento de portfólio é afetado também, mas mais no curto prazo, por exemplo para o ano que vem”, diz ele.

Agora o mercado espera ansioso pelo nome do futuro ministro da Fazenda de Lula, pasta que certamente será restituída em seu governo, desmembrada do Ministério da Economia. A escolha é fundamental para apontar para qual sentido caminhará a responsabilidade fiscal nos próximos quatro anos de governo do PT.

