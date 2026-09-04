Família Hering mantém plano de recomprar a marca após divisão da Azzas 2154
Com assessoria do BR Partners, antigos controladores seguem avaliando oferta pela varejista, que ficará na nova Arezzo&Co
A decisão de desmembrar a Azzas 2154 em duas companhias independentes, uma liderada por Alexandre Birman e outra por Roberto Jatahy, não encerrou o interesse da família Hering em recomprar a varejista que leva seu nome. Para estruturar uma possível oferta, a família continua contando com a assessoria do BR Partners, banco de investimentos fundado por Ricardo Lacerda. Na divisão do conglomerado de moda, a Hering ficará com a nova Arezzo&Co, comandada por Birman.