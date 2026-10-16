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Falta de saneamento custa R$ 870 milhões por ano em dias de trabalho perdidos

Estudo do Itaú BBA mostra que cobertura de esgoto avançou dez vezes mais entre os brasileiros mais pobres

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 12h30
Trabalhador com capacete azul e óculos de proteção segura um tubo laranja grosso, instalando-o entre vigas de madeira e outras tubulações pretas com conexões azuis
Aegea leva saneamento à Vila Barca, em Belém (PA) (Aegea/Divulgação)
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Falta de saneamento custa R$ 870 milhões por ano em dias de trabalho perdidos Priorize VEJA no Google

A precariedade do saneamento básico provoca perdas de 870 milhões de reais por ano à economia brasileira apenas com dias de trabalho perdidos por diarreias e vômitos. O cálculo consta de um estudo do Itaú BBA e da Inter.B Consultoria, que aponta uma redução gradual das desigualdades no acesso ao serviço.

Entre 2016 e 2024, a cobertura de esgoto avançou 10,5 pontos percentuais entre os 20% mais pobres da população, contra apenas 1 ponto percentual entre os 20% mais ricos. O país, porém, ainda está aquém do esperado para seu nível de renda: apenas 55% da população dispõe de esgotamento sanitário seguro, diante de um potencial estimado de 63%. Segundo o levantamento, cada dólar investido em saneamento gera, em média, 4,30 dólares em benefícios econômicos.

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