Falta de saneamento custa R$ 870 milhões por ano em dias de trabalho perdidos

A precariedade do saneamento básico provoca perdas de 870 milhões de reais por ano à economia brasileira apenas com dias de trabalho perdidos por diarreias e vômitos. O cálculo consta de um estudo do Itaú BBA e da Inter.B Consultoria, que aponta uma redução gradual das desigualdades no acesso ao serviço.

Entre 2016 e 2024, a cobertura de esgoto avançou 10,5 pontos percentuais entre os 20% mais pobres da população, contra apenas 1 ponto percentual entre os 20% mais ricos. O país, porém, ainda está aquém do esperado para seu nível de renda: apenas 55% da população dispõe de esgotamento sanitário seguro, diante de um potencial estimado de 63%. Segundo o levantamento, cada dólar investido em saneamento gera, em média, 4,30 dólares em benefícios econômicos.